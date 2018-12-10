В ОБСЕ призвали Россию не покидать Совет Европы

"Я призываю моих российских друзей не выплеснуть ребенка вместе с водой. Это очень важно для института, уважающего демократию, верховенство закона и права человека на всем континенте", — сказал Ломбарди, выступая на Международной конференции "Роль парламентов в современном мире. Совет Федерации Федерального Собрания РФ — 25 лет по пути многовекторного развития".

"Наша обязанность обеспечить, чтобы все наши граждане не теряли своей защиты из-за конфликтных игр, которые в настоящее время держат их заложниками своих геополитических интересов. Очень важно не попасть в ловушку тех, кто хочет изгнать Россию из Совета Европы", — добавил он.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.