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В ОБСЕ призвали Россию не покидать Совет Европы 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Председатель Общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности Филиппо Ломбарди призвал российских парламентариев не поддаваться на уловки тех, кто хочет изгнать Россию из Совета Европы.
"Я призываю моих российских друзей не выплеснуть ребенка вместе с водой. Это очень важно для института, уважающего демократию, верховенство закона и права человека на всем континенте", — сказал Ломбарди, выступая на Международной конференции "Роль парламентов в современном мире. Совет Федерации Федерального Собрания РФ — 25 лет по пути многовекторного развития".
Чем грозит для России выход из Совета Европы
"Наша обязанность обеспечить, чтобы все наши граждане не теряли своей защиты из-за конфликтных игр, которые в настоящее время держат их заложниками своих геополитических интересов. Очень важно не попасть в ловушку тех, кто хочет изгнать Россию из Совета Европы", — добавил он.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
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