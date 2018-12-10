Украина обвинила Россию в блокировании 104 судов в Керченском проливе

«Российская Федерация пропускает суда, но всё равно время задержки судов достаточно большое. По нашей информации, в районе Керченского пролива в очереди находится 104 судна в обе стороны, которые планируют пройти Керченский пролив», — цитирует Слободяна УНИАН.

По его словам, за сутки в обоих направлениях последовала лишь небольшая часть кораблей.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в блокировании портов Мариуполь и Бердянск для входа и выхода судов.

В Кремле опровергли эти заявления, подчеркнув, что «там идёт достаточно интенсивная международная навигация».

Позднее Киев признал «частичную разблокировку» портов.