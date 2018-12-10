Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина обвинила Россию в блокировании 104 судов в Керченском проливе 

RT на русском 1 час назад
Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что Россия якобы блокирует проход более 100 судов в Керченском проливе.
«Российская Федерация пропускает суда, но всё равно время задержки судов достаточно большое. По нашей информации, в районе Керченского пролива в очереди находится 104 судна в обе стороны, которые планируют пройти Керченский пролив», — цитирует Слободяна УНИАН.
По его словам, за сутки в обоих направлениях последовала лишь небольшая часть кораблей.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в блокировании портов Мариуполь и Бердянск для входа и выхода судов.
В Кремле опровергли эти заявления, подчеркнув, что «там идёт достаточно интенсивная международная навигация».
Позднее Киев признал «частичную разблокировку» портов.
RT на русском: последние новости
В ЛНР сообщили о прибытии иностранных инструкторов в подконтрольные Киеву районы Как в акциях протеста во Франции усмотрели «российский след» Украина объявила подозрение российским генералам из-за инцидента в Чёрном море
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружбы Украины с Россией больше не будет218
Додон отстранен от должности президента131
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии204
Опубликованы показания дознавательницы из Уфы142
Произошедшее в Керченском проливе засекретили5
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
01:57
Завидный холостяк: Петросян проведет Новый год с Бузовой
Шоу-бизнес Статьи
05:30
Дружбы Украины с Россией больше не будет
Украина В мире
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
00:22
Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину
Армия Оружие
03:49
В Донбасс прибыли иностранные наемники
В мире Украина
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
04:38
Украина и церковь: «воровской съезд» и раскол в законе
Украина Статьи
00:39
Учителям и врачам запретят подарки
Общество
00:58
В Москве зафиксировали аномальные сугробы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение