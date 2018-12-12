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ЛНР передала Украине 42 заключенных 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Луганская народная республика передала украинской стороне 42 заключенных, они продолжат отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории, сообщила уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.
«Только что в городке Счастье забрала наших осужденных, содержавшихся в тюрьмах на неподконтрольной части Луганской области. Они сами, через родных и близких людей или с помощью правозащитников, изъявили желание вернуться для продолжения отбывания наказания на контролируемой правительством Украины территории», — написала она в своем Facebook.
По ее словам, украинской стороне передали 42 человека и их уголовные дела.
Денисова заявила, что это первый случай передачи заключенных с неподконтрольных Киеву территорий Луганской области.
Добавим, что ДНР ранее передавала Киеву заключенных для продолжения отбывания наказания на украинской территории.
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