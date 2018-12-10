Строгое предписание для депутатов: оставьте смартфон дома, если отправляетесь в Россию, лучше возьмите старый мобильник «Нокиа»

Suomen Kuvalehti (Финляндия) перечислены рекомендации Полиции безопасности Финляндии едущим за границу политикам, чиновникам или представителям бизнеса. Рекомендации могут быть интересны не только финнам. В статьеперечислены рекомендации Полиции безопасности Финляндии едущим за границу политикам, чиновникам или представителям бизнеса. Рекомендации могут быть интересны не только финнам.

Согласно информации Полиции безопасности Финляндии (SUPO), во время рабочих поездок безопаснее использовать специальные гаджеты.

Финских депутатов и, к примеру, сотрудников Министерства иностранных дел Финляндии призывают оставлять смартфоны в Финляндии во время поездок по России

По информации издания «Суомен Кувалехти» (Suomen Kuvalehti), эти советы относятся и к другим странам, уровень кибербезопасности которых не является надежным — например, к Китаю или Ирану

На время поездки депутаты и чиновники получают, например, старую модель «Нокиа»

В сравнении с современными смартфонами у них меньше функций.

Вернувшись в Финляндию из поездки, «Нокию» надо вернуть. Затем всю информацию с этого старого телефона удаляют.

Предложение оставить смартфон в стране проживания появилось после роста популярности смартфонов.

Соблюдение инструкции не контролируют, но обычно все ее придерживаются.

Если с собой в поездку берется компьютер, то, в соответствии с рекомендациями, не стоит подключаться к незнакомым мобильным и информационным сетям в связи с возможными рисками.

У Полиции безопасности Финляндии есть рекомендации для едущих за границу политиков, чиновников или представителей сферы бизнеса.

Их предупреждают о рисках слежки:

«Иностранные службы разведки интересуются, например, политикой Финляндии в разных областях, финскими технологиями и их развитием».

В инструкции Полиции безопасности 2018 года выезжающим за границу советуют тщательно обдумать, какие документы и электронные гаджеты стоит брать с собой.

По данным Полиции безопасности, организации будет безопаснее всего использовать специальные гаджеты, предназначенные только для поездок.

Эти устройства всегда надо носить с собой. Блютус, голосовое управление и распознавание речи, подключение к беспроводной сети нужно отключать — по крайней мере, когда эти функции не используются.

«Тщательно подумайте о необходимости отвечать на различные опросы и участвовать в отзывах. Во время установки нового приложения всегда надо проверять все настройки, чтобы случайно и без своего ведома не передать лишнюю информацию», — сообщается в рекомендациях.

«Если в поездке происходит что-то необычное, лучше рассказать об этом, чем умолчать».

Полиция безопасности также советует после поездки очистить устройства от информации и отформатировать их или избавиться от устройств.