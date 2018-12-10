В Армении на первых в истории страны досрочных парламентских выборах победу одержал блок «Мой шаг» исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна. За него отдали голоса свыше 880 тыс. граждан страны (70,43%). Также в Национальное собрание избраны партии «Процветающая Армения» (8,37%) и «Просвещённая Армения» (6,37%). При этом необходимый порог в 5% не сумела преодолеть Республиканская партия, которая ранее находилась у власти. Как отметил член наблюдательной миссии СНГ от России, выборы прошли в соответствии с законом и были хорошо организованы.
В воскресенье, 9 декабря, в Армении впервые в истории страны состоялись досрочные парламентские выборы. В общей сложности было открыто для голосования 2010 избирательных участков. Явка составила 48,63% (1,26 млн человек).
Осенью премьер-министр Никол Пашинян, который возглавил кабмин после масштабных протестов в стране, подал в отставку для осуществления процедуры роспуска Национального собрания, в котором большую часть мандатов занимали члены Республиканской партии Армении. Предварительно Пашинян договорился о таком развитии событий со всеми политическими силами в парламенте.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии на утро понедельника, 10 декабря, завершён подсчёт 100% бюллетеней. Победу на внеочередных выборах одержал блок «Мой шаг» исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна, набравший 70,43% (884,4 тыс. голосов).
«Сильные, могучие, могущественные люди. Я люблю всех вас, я горжусь вами, я преклоняюсь перед всеми вами», — написал Пашинян в своём Facebook.
Второе место заняла партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна с 8,37% (103,8 тыс.). На третьем месте — партия «Просвещённая Армения» (6,37%) во главе с Эдмоном Марукяном.
Другие политические силы не будут представлены в Национальном собрании. Бывшая правящая Республиканская партия Армении не сумела преодолеть необходимый порог в 5%, набрав 4,7%.
Как отметил глава нового кабинета министров, комментируя итоги голосования, граждане Армении в спокойной обстановке отдали предпочтение «революционному большинству». При этом он считает, что следующим шагом станет создание «экономически сильной страны».
«Выборы проходят чисто и прозрачно. И надо привыкать к тому, что и впредь на выборах не будет эксцессов. Времена бурных выборов прошли», — сказал Пашинян.
Он также указал на факт того, что РПА не смогла набрать требуемых согласно законодательству 5%. По его мнению, это свидетельствует о том, что в предыдущие 18 лет в Армении не проходили прозрачные выборы.
Своими впечатлениями об итогах голосования также поделился солист популярной рок-группы System of a Down Серж Танкян. Он выразил уверенность, что нечистые на руку чиновники будут привлечены к ответственности.
«Армянская диаспора больше не может быть отстранённым наблюдателем, ожидающим увидеть, что произойдёт дальше. Пришло время участвовать в обогащении нашей родины. Это действительно значимый момент в истории Армении и победа, которой мы должны дорожить», — написал Танкян в Facebook.
«Выборы прошли без эксцессов»
Между тем начальник отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян заявила, что поступило более 50 сообщений о нарушениях в ходе голосования.
«По состоянию на 00:00 (23:00 мск) Следственный комитет получил 51 сообщение о нарушениях, которые содержали признаки преступлении», — приводит её слова РИА Новости.
По данным ведомства, три жалобы касались нарушения тайны голосования, одна — о воспрепятствовании свободы волеизъявления избирателя, в остальных речь шла о попытках повторного голосования.
При этом в армянской полиции заявили, что в день выборов было получено в общей сложности 144 сообщения о предполагаемых нарушениях, в том числе о 58 преступлениях. При этом оставшиеся 86 сообщений не содержали очевидных признаков преступления, но подлежат проверке.
«В период с 08:00 по 20:00 полиция Армения зафиксировала 144 сообщения о нарушениях. 36 из них были в Ереване и 108 — в регионах», — отмечал начальник штаба полиции Ашот Саркисян.
В свою очередь, член Центризбиркома России Николай Левичев, следивший за ходом голосования в составе миссии СНГ, указал на хорошую организацию голосования и работающее без сбоев техническое оборудование, которое он наблюдал в ходе посещения 21 избирательного участка.
«Центральная избирательная комиссия приняла меры для подготовки и проведения выборов в соответствии с законом и на высоком организационном уровне», — заметил глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский.