«Чистое и прозрачное голосование»: блок Пашиняна уверенно победил на выборах в парламент Армении

Армении на первых в истории страны досрочных парламентских выборах победу одержал блок «Мой шаг» исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна. За него отдали голоса свыше 880 тыс. граждан страны (70,43%). Также в Национальное собрание избраны партии «Процветающая Армения» (8,37%) и «Просвещённая Армения» (6,37%). При этом необходимый порог в 5% не сумела преодолеть Республиканская партия , которая ранее находилась у власти. Как отметил член наблюдательной миссии СНГ от России , выборы прошли в соответствии с законом и были хорошо организованы.

В воскресенье, 9 декабря, в Армении впервые в истории страны состоялись досрочные парламентские выборы. В общей сложности было открыто для голосования 2010 избирательных участков. Явка составила 48,63% (1,26 млн человек).

Осенью премьер-министр Никол Пашинян, который возглавил кабмин после масштабных протестов в стране, подал в отставку для осуществления процедуры роспуска Национального собрания, в котором большую часть мандатов занимали члены Республиканской партии Армении. Предварительно Пашинян договорился о таком развитии событий со всеми политическими силами в парламенте.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии на утро понедельника, 10 декабря, завершён подсчёт 100% бюллетеней. Победу на внеочередных выборах одержал блок «Мой шаг» исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна, набравший 70,43% (884,4 тыс. голосов).

«Сильные, могучие, могущественные люди. Я люблю всех вас, я горжусь вами, я преклоняюсь перед всеми вами», — написал Пашинян в своём Facebook.

Второе место заняла партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна с 8,37% (103,8 тыс.). На третьем месте — партия «Просвещённая Армения» (6,37%) во главе с Эдмоном Марукяном.

Другие политические силы не будут представлены в Национальном собрании. Бывшая правящая Республиканская партия Армении не сумела преодолеть необходимый порог в 5%, набрав 4,7%.

Как отметил глава нового кабинета министров, комментируя итоги голосования, граждане Армении в спокойной обстановке отдали предпочтение «революционному большинству». При этом он считает, что следующим шагом станет создание «экономически сильной страны».

«Выборы проходят чисто и прозрачно. И надо привыкать к тому, что и впредь на выборах не будет эксцессов. Времена бурных выборов прошли», — сказал Пашинян.

Он также указал на факт того, что РПА не смогла набрать требуемых согласно законодательству 5%. По его мнению, это свидетельствует о том, что в предыдущие 18 лет в Армении не проходили прозрачные выборы.

Своими впечатлениями об итогах голосования также поделился солист популярной рок-группы System of a Down Серж Танкян . Он выразил уверенность, что нечистые на руку чиновники будут привлечены к ответственности.

«Армянская диаспора больше не может быть отстранённым наблюдателем, ожидающим увидеть, что произойдёт дальше. Пришло время участвовать в обогащении нашей родины. Это действительно значимый момент в истории Армении и победа, которой мы должны дорожить», — написал Танкян в Facebook.

«Выборы прошли без эксцессов»

Между тем начальник отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян заявила, что поступило более 50 сообщений о нарушениях в ходе голосования.

«По состоянию на 00:00 (23:00 мск) Следственный комитет получил 51 сообщение о нарушениях, которые содержали признаки преступлении», — приводит её слова РИА Новости.

По данным ведомства, три жалобы касались нарушения тайны голосования, одна — о воспрепятствовании свободы волеизъявления избирателя, в остальных речь шла о попытках повторного голосования.

При этом в армянской полиции заявили, что в день выборов было получено в общей сложности 144 сообщения о предполагаемых нарушениях, в том числе о 58 преступлениях. При этом оставшиеся 86 сообщений не содержали очевидных признаков преступления, но подлежат проверке.

«В период с 08:00 по 20:00 полиция Армения зафиксировала 144 сообщения о нарушениях. 36 из них были в Ереване и 108 — в регионах», — отмечал начальник штаба полиции Ашот Саркисян.

В свою очередь, член Центризбиркома России Николай Левичев , следивший за ходом голосования в составе миссии СНГ, указал на хорошую организацию голосования и работающее без сбоев техническое оборудование, которое он наблюдал в ходе посещения 21 избирательного участка.