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Климкин предложил ЕС «несколько типов санкций» против России 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил странам Евросоюза «несколько типов санкций» в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.
Об этом, как пишет «Европейская правда», украинский министр рассказал после заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Предложил своим друзьям и коллегам несколько типов санкций. Обо всех сознательно говорить не буду, начиная с персональных санкций для тех, кто участвовал в актах агрессии против Украины, но также по ограничению возможностей российских азовских портов, а также ещё некоторые креативные санкции», — сказал он.
По его словам, эти санкции требуют «более детального обсуждения».
Ранее Климкин заявил, что «лучшей санкцией» против России стала бы остановка реализации проекта «Северный поток — 2».
5 декабря в Киеве заявили о разработке «азовских санкций» в отношении российской стороны.
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