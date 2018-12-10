Глава МИД Украины Павел Климкин предложил странам Евросоюза «несколько типов санкций» в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.
Об этом, как пишет «Европейская правда», украинский министр рассказал после заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Предложил своим друзьям и коллегам несколько типов санкций. Обо всех сознательно говорить не буду, начиная с персональных санкций для тех, кто участвовал в актах агрессии против Украины, но также по ограничению возможностей российских азовских портов, а также ещё некоторые креативные санкции», — сказал он.
По его словам, эти санкции требуют «более детального обсуждения».
Ранее Климкин заявил, что «лучшей санкцией» против России стала бы остановка реализации проекта «Северный поток — 2».
5 декабря в Киеве заявили о разработке «азовских санкций» в отношении российской стороны.