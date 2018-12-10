Россия превзошла терроризм по степени опасности для стран Запада

Командующий оборонными операциями Бельгии Карл Гиллис в интервью изданию Paris Match заявил, что Россия на сегодняшний день представляет для Запада большую угрозу, чем международный терроризм.

К этому мнению он пришел по итогам встречи представителей стран НАТО с советником президента России по политическим вопросам, которая состоялась недавно в Оборонном колледже НАТО в Риме . По его словам, на этом мероприятии тема терроризма почти не поднималась, а вот "российская угроза" фигурировала почти во всех докладах.

Гиллис заявил, что из выступления российского представителя якобы следует, что Россия намерена утвердиться в качестве мировой сверхдержавы и с этой целью разворачивается к Азиатско-Тихоокеанскому региону, который играет все более важную роль в мире.

Он также заявил, что российский представитель якобы дал ясно понять, что Россия будет добиваться уважения со стороны других стран любой ценой, и что "Россия прилагает усилия для подрыва единства Европейского Союза и НАТО с целью ослабления".

Гиллис также рассказал, что Россия видит себя окружённой "горячими точками" противостояния с Западом, которыми являются Сирия, Крым, страны Балтии и Калининград, Кавказ, Афганистан и некоторые другие страны.

А для достижения своих целей Россия будет прибегать к различным "гибридным методам", таким как шпионаж, политическое давление, дезинформация в социальных сетях, кибервмешательство и другим способам, добавил он.