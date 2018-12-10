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Депутат Рады объяснил, почему Украина зависит от торговли с Россией 

РИА Новости 48 минут назад
Россия является крупнейшим торговым партнером Украины, и альтернативы ей нет, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ".
"Что бы они (украинские власти. — Прим. ред.) ни рассказывали, Россия действительно является стратегическим торговым партнером. Во-первых, это самая крупная страна по товарообороту, самый большой товарооборот у нас именно с Российской Федерацией. И за последний год, как бы Порошенко ни рассказывал, товарооборот увеличился на 25 процентов", — сказал парламентарий.
Он добавил, что Украина импортирует из России много товаров, которые не может купить у других стран: углеводороды, ядерные ТВЭЛы, продукты химической переработки.
"Что бы нам ни говорили, альтернативы нет. И, заметьте, они эти договоры (о поставках. — Прим. ред.) не разорвали", — подчеркнул Мураев.
Политик также напомнил, что у России и Украины многовековая история, общие традиции, культура и религия.
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