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В Лондоне прошли марши сторонников и противников Brexit 

Вести.Ru + ещё 1 20 минут назад
Фото: Вести.Ru
Полиции с трудом удалось избежать столкновений и разделить демонстрантов.
В центре города за выход Великобритании из Евросоюза выступили примерно три тысячи человек, против — около 15 тысяч. Оба шествия завершились на Парламентской площади.
Люди вышли на улицы перед голосованием в Палате общин: во вторник британский парламент должен окончательно высказаться по поводу соглашения с Брюсселем. Правительству пророчат поражение, поскольку в правящей консервативной партии выступают резко против положений этого документа, сообщает "Россия 24".
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