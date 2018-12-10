Daily Mail: ИГ спланировало химическую атаку в метро Лондона

Боевики "Исламского государства" спланировали атаку в лондонском метрополитене с применением отравляющих веществ. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в службах безопасности.

Отмечается, что информация об этом была получена из "болтовни" между высокопоставленными руководителями группировки. По данным сотрудников спецслужб, террористы планируют устроить нападение на станциях "Оксфорд-стрит" и "Ватерлоо", спрятав бомбы с хлором в рюкзаках.

Также издание подчеркивает, что до отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери вероятность такой атаки оценивалась антитеррористическими службами в 25%, сейчас возможность теракта оценивается в более чем 50%.

"Я постоянно предупреждал, что химическая атака в Великобритании становится все более вероятной. У нас есть хорошо проработанные планы по реагированию на атаку и минимизации последствий в случае инцидента", — заявил министр по вопросам безопасности Бен Уоллес в комментарии газете.

"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.