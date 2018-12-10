Трампу пригрозили тюрьмой

После окончания срока президентских полномочий Дональду Трампу может быть предъявлено обвинение, заявил старший демократ в спецкомитете Палаты представителей по разведке Адам Шифф , которому прочат пост председателя этого комитета в новом составе Конгресса.

«Существует очень реальная возможность того, что в день, когда Дональд Трамп покинет свой пост, министерство юстиции может предъявить ему обвинение», — заявил он в эфире программы «Лицом к нации» на телеканале CBS, передает ТАСС.

Шифф подчеркнул, что Трамп может стать «первым за долгое время президентом, которому по-настоящему грозит тюремный срок».

«Мы обсуждали вопрос о помиловании, которое президент может предлагать тем или иным людям или же которым он может их дразнить. Но еще больший вопрос может возникнуть в будущем, когда уже следующий президент будет решать, помиловать ли ему Дональда Трампа», — сказал демократ.

По его словам, возможность предъявления обвинения Трампу связана с данными о том, что его бывший юрист Майкл Коэн выплачивал деньги экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и экс-фотомодели Карен Макдугал в обмен на их молчание о предполагаемых интимных связях с нынешним хозяином Белого дома по прямому указанию последнего.

Ранее Шифф заявлял, что на политику Дональда Трампа в отношении России и Саудовской Аравии влияют финансовые связи.