Президент Украины Петр Порошенко заявил о "войне", комментируя инцидент в Керченском проливе в интервью Fox News. Соответствующее видео глава государства разместил в Facebook.
По словам украинского лидера, действия пограничников в российских территориальных водах расцениваются как "агрессия". Несмотря на громкие слова президента о "войне", официального объявления войны со стороны Киева не было.
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, продвигаясь к Керченскому проливу и игнорируя законные требования российских властей остановиться. В результате пограничники задержали украинские корабли, применив оружие. Все 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в нарушении государственной границы России.
Киев посчитал действия России актом агрессии и объявил военное положение в ряде областей сроком на 30 дней. Москва расценивает произошедшее как провокацию.