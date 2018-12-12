«Это война»: Порошенко прокомментировал инцидент в Керченском проливе

По словам украинского лидера, действия пограничников в российских территориальных водах расцениваются как "агрессия". Несмотря на громкие слова президента о "войне", официального объявления войны со стороны Киева не было.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, продвигаясь к Керченскому проливу и игнорируя законные требования российских властей остановиться. В результате пограничники задержали украинские корабли, применив оружие. Все 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в нарушении государственной границы России.

Киев посчитал действия России актом агрессии и объявил ​военное положение в ряде областей сроком на 30 дней. Москва расценивает произошедшее как провокацию.