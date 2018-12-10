Пострадавший от отравления в Эймсбери опасается, что не проживет более 10 лет

Британец Чарльз Роули, пострадавший, по мнению британских властей, от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", выразил опасения, что после этого инцидента не проживет больше десяти лет. Об этом он заявил в интервью воскресной газете Sunday Mirror. Это было его первое общение с прессой после второй госпитализации в связи с последствиями менингита.

"Не думаю, что я буду жив через 10 лет", — сказал Роули. — Врачи сказали мне, что я пережил несколько инсультов и что мне необходимо лечить сердце и поставить кардиостимулятор". "Все это связано с "Новичком"", — продолжил он.

Роули высказал мнение, что его, по всей видимости, слишком рано выписали из больницы после отравления, потому что через несколько недель он был снова госпитализирован в связи с тем, что почти полностью потерял зрение, а также способность передвигаться. Как выяснилось, причиной кардинального ухудшения его состояния на этот раз оказался менингит.

"Может быть, я уже и не в больнице, но я не чувствую себя в безопасности. Я боюсь за свое будущее. Врачи просто не знают, какими могут оказаться долгосрочные последствия [отравления]", — сообщил он, упомянув также о постоянно преследующих его опасениях, что любой подхваченный им вирус теперь может его убить, и о страхе перед угрозой простудиться.

"Я — лишь один из нескольких человек во всем мире, которым довелось пережить отравление "Новичком", поэтому это нехоженая территория", — отметил Роули, добавив, что чувствует себя "как морская свинка", которая не знает, что с ней случится на следующий день.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль , осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало. 16 марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль.

Британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, страдающий зависимостью от героина, 30 июня были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, выступил с предположением, что они также отравились "Новичком", который находился во флаконе из-под духов, подобранном ими в Солсбери. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице. Роули 20 июля выписали, однако в середине августа он был вновь госпитализирован после того, как начал испытывать проблемы со зрением.