Инициировано новое голосование о вотуме недоверия Терезе Мэй

Он заявил, что решение премьера перенести парламентское голосование по соглашению об условиях Brexit, которое должно было состояться 11 декабря, неприемлемо. Он считает вынесение вотума недоверия Терезе Мэй «единственным способом» провести голосование по соглашению с ЕС уже на этой неделе, передает ТАСС

На прошлой неделе уже состоялось голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй, ей удалось сохранить пост премьера Великобритании.