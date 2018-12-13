Соединённым Штатам следует прекратить критику ракетной программы Ирана и пересмотреть свою региональную политику. Такое мнение выразил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
«США и их союзники должны прекратить лицемерные заявления в адрес Ирана в связи с его ракетной программой и пересмотреть своё региональное поведение, — написал он в Twitter.
По словам министра, именно США и их союзники несут ответственность за появление многих региональных проблем, включая деятельность террористической группировки «Исламское государство»*.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Совет Безопасности ООН к повторному введению санкций против Ирана в связи с программой создания баллистических ракет.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.