В Париже задержали более 1550 человек в ходе протестов

В Париже задержали более 1550 человек в ходе манифестации "желтых жилетов", которая произошла в субботу, 8 декабря. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

"Число задержанных стало своего рода рекордом для Парижа и превысило в настоящий момент 1550 человек. Никогда еще в Париже не задерживалось силами правопорядка столько людей", — приводит слова Кастанера ТАСС.

Также он отметил, что такого результата при подавлении беспорядков достигли благодаря "более гибкой структуре использовавшихся сил полиции и жандармерии".

Кастанер подчеркнул, что полиция и жандармерия сумели успешно действовать при поддержке бронированной техники, а она давно не использовалась в стране.

Во Франции прошла масштабная волна протестных акций, участники которых получили прозвище "желтые жилеты", поскольку выходили на дороги в светоотражающих автомобильных накидках.

Они выступают против повышения налогов на автомобильное топливо.

Ранее сообщалось, что около тридцати человек получили ранения в ходе субботних протестов в Париже. Среди пострадавших есть сотрудники полиции и жандармерии.

Во Франции акции протеста начались 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами автомобилей, разрушениями магазинов, банков.

За последний год цены на бензин увеличились на 10–15 процентов. Наиболее популярное в стране дизельное топливо подорожало на 24 процента, сейчас стоимость литра часто превышает 1,6 евро. В среднем по стране стоимость литра бензина SP-95 (примерный аналог АИ-95) и дизельного топлива составляет 1,48 евро.

По мнению председателя правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов, беспорядки и забастовки во Франции сильно не повлияют на российских туристов.