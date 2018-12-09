Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия заподозрила «российский след» в гибели еще нескольких людей 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: globallookpress.com
По мнению британских следователей, в гибели Александра Перепеличного и Скота Янга может быть замешана российская разведка, пишут СМИ.
Скотленд-Ярд якобы получило новую информацию, которая «свидетельствует, что целью русских киллеров могли быть и другие», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.
В частности, предполагается, что визиты представителей «российской разведки» в Великобританию совпадали по времени с «подозрительными смертями». Речь идет о нескольких «громких смертях, причина которых не установлена», включая Перепеличного и Янга, пишет Times.
Издание сообщает, что следствие намерено переквалифицировать некоторые из дел и снова допросить свидетелей.
Напомним, тело российского бизнесмена и информатора по «делу Магнитского» Перепеличного обнаружили в ноябре 2012 года неподалеку от арендованного им дома в графстве Суррей. Он умер во время утренней пробежки. Британские власти признали его смерть естественной.
Предприниматель Скот Янг скончался в 2014 году. Тогда полиция заявила, что не рассматривает его смерть как подозрительную и считает, что это самоубийство. Считается, что он оказывал поддержку Борису Березовскому.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Выбрана «Мисс мира – 2018» Преемница Меркель начала с нападок на Россию Проукраинские активисты попытались сорвать концерт ансамбля им. Александрова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев послал своих моряков на верную смерть16
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили из космоса1223
Лещенко экстренно госпитализирован28
Работавший на ЦРУ российский полицейский сделал заявление312
Бирюкова рассказала о борьбе с раком4
Видео
03:15
Киев послал своих моряков на верную смерть
Войска Армия
00:14
В Париже начали сооружать баррикады
В мире Европа
04:38
Путин предупредил о мощной трансформации мира
Политика
01:00
Советник Порошенко возмутил русским языком в эфире
Украина В мире
02:33
Трампу полюбилась Франция из-за протестов
В мире Конфликты
00:59
«Прикован к инвалидному креслу». Звезда «Дома-2» о Серове
Шоу-бизнес
00:25
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили из космоса
Армия Оружие
00:18
Названа самая красивая девушка мира
В мире
00:48
Картошка и шелкопряд: что Китай отправил на Луну
Наука и техника Статьи
02:56
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение