Британия заподозрила «российский след» в гибели еще нескольких людей

По мнению британских следователей, в гибели Александра Перепеличного и Скота Янга может быть замешана российская разведка, пишут СМИ.

Скотленд-Ярд якобы получило новую информацию, которая «свидетельствует, что целью русских киллеров могли быть и другие», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times

В частности, предполагается, что визиты представителей «российской разведки» в Великобританию совпадали по времени с «подозрительными смертями». Речь идет о нескольких «громких смертях, причина которых не установлена», включая Перепеличного и Янга, пишет Times.

Издание сообщает, что следствие намерено переквалифицировать некоторые из дел и снова допросить свидетелей.

Напомним, тело российского бизнесмена и информатора по «делу Магнитского» Перепеличного обнаружили в ноябре 2012 года неподалеку от арендованного им дома в графстве Суррей. Он умер во время утренней пробежки. Британские власти признали его смерть естественной.