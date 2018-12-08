Ле Пен: Евроскептики намерены «почистить ЕС» после выборов в Европарламент в 2019 году

Партии, выражающие национальные интересы стран ЕС, впервые имеют возможность одержать победу на выборах в Европарламент в мае 2019 года. Такую точку зрения высказала лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, выступая на круглом столе во фламандском парламенте.

"Впервые партии, выражающие национальные интересы, могут надеяться на демократическую победу, чтобы изменить ход истории, Европы и наших наций. Впервые возможно будет добиться того, что не могли представить себе "евроцентристы" — сменяемости власти. Впервые будет возможность проветрить затхлые залы институтов ЕС, почистить скрипучие европейские механизмы, в которые больше никто не верит, сменить пошатывающихся европейских руководителей, таких как [глава Еврокомисии Жан-Клод] Юнкер", — заявила она.

"ЕС скомпрометировал себя и обесценил европейскую идею, и выход Великобритании стал тому подтверждением", — сказала Ле Пен.

"Наша цель уже не просто в том, чтобы участвовать, а чтобы победить. Мы рассчитываем, что вместе сможем сформировать в парламенте либо блокирующее меньшинство, либо, я надеюсь, сформировать большинство и воплотить новый европейский проект", — подчеркнула радикальный французский политики.

Партия, которая наберет большинство на выборах в Европарламент получит право назначить главу Еврокомиссии. На последних выборах в 2014 году, как и на протяжении 30 последних лет, победу на этих выборах одерживала "Европейская народная партия", объединяющая центристские и хритианско-демократические политические партии ЕС.