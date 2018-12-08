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Ле Пен: Евроскептики намерены «почистить ЕС» после выборов в Европарламент в 2019 году 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Партии, выражающие национальные интересы стран ЕС, впервые имеют возможность одержать победу на выборах в Европарламент в мае 2019 года. Такую точку зрения высказала лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, выступая на круглом столе во фламандском парламенте.
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"Впервые партии, выражающие национальные интересы, могут надеяться на демократическую победу, чтобы изменить ход истории, Европы и наших наций. Впервые возможно будет добиться того, что не могли представить себе "евроцентристы" — сменяемости власти. Впервые будет возможность проветрить затхлые залы институтов ЕС, почистить скрипучие европейские механизмы, в которые больше никто не верит, сменить пошатывающихся европейских руководителей, таких как [глава Еврокомисии Жан-Клод] Юнкер", — заявила она.
"ЕС скомпрометировал себя и обесценил европейскую идею, и выход Великобритании стал тому подтверждением", — сказала Ле Пен.
"Наша цель уже не просто в том, чтобы участвовать, а чтобы победить. Мы рассчитываем, что вместе сможем сформировать в парламенте либо блокирующее меньшинство, либо, я надеюсь, сформировать большинство и воплотить новый европейский проект", — подчеркнула радикальный французский политики.
Партия, которая наберет большинство на выборах в Европарламент получит право назначить главу Еврокомиссии. На последних выборах в 2014 году, как и на протяжении 30 последних лет, победу на этих выборах одерживала "Европейская народная партия", объединяющая центристские и хритианско-демократические политические партии ЕС.
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