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«У меня друзья в России»: как генсек НАТО бьется с Кремлем 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Reuters
В Брюсселе на минувшей неделе прошла встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, которую провел глава альянса Йенс Столтенберг. Этот политик взял на себя руководство альянсом четыре года назад — в момент одного из самых серьезных кризисов между НАТО и Россией с войны в Югославии. Несмотря на любовь к России и интеллигентность, ему приходится занимать жесткую позицию по отношению к Кремлю. «Газета.Ru» — о внутреннем конфликте Столтенберга.
Высокий худощавый мужчина в очках без оправы, он каждый день во время министерских встреч выходит на украшенный логотипом «НАТО» подиум, чтобы отвечать на вопросы журналистов. Спокойным, почти монотонным голосом он говорит об «агрессии России» в отношении Украины, нарушениях ей же договора РСМД, невозможности уйти из Афганистана и борьбе с терроризмом.
С галерки зала пресс-центра НАТО, похожего на театральный, он кажется усталым профессором, читающим лекции студентам. Говорить от лица всех 29 членов альянса, не отступая от выработанной позиции, — миссия любого генсека НАТО, и Столтенберг не является исключением.
Однако за жестким умным взглядом из-под линз можно увидеть не только главного чиновника альянса, а вполне обаятельного человека: «У него отличное чувство юмора», — говорит о Столтенберге «Газете.Ru» один из чиновников альянса.
Столтенберг действительно демонстрирует свое чувство юмора, когда один из журналистов на пресс-конференции спрашивает его, как Македония должна будет сообщить о своем желании вступить в НАТО:
«Ну, не по факсу. Кстати, я сам последний раз видел факс-машину много лет назад».
В октябре 2018 года исполнилось четыре года, как Столтенберг встал во главе альянса. На этот пост бывшего премьера Норвегии и сына известного норвежского политика Торвальда Столтенберга рекомендовала канцлер Германии Ангела Меркель.
Говорят, что хорошо знающий Столтенберга Владимир Путин был не очень обрадован его назначением, так как нелюбовь российского президента к НАТО хорошо известна.
Правда, отвечая на вопрос о новом генсеке НАТО сразу после назначения, Путин давал Столтенбергу самые лучшие характеристики. «У нас очень добрые отношения. В том числе и личные отношения. Это очень серьезный, ответственный человек, ну посмотрим, как будут складываться отношения в его новом качестве», — рассказывал российский президент в интервью программе «Вести в субботу».
Сегодня главный российский визави Столтенберга по переговорам — глава МИД России Сергей Лавров. Правда, отвечая на вопрос «Газеты.Ru», генсек НАТО сказал, что в его ближайшем расписании встреч с российским министром не запланировано.
Столтенберг не устает говорить, что несмотря на сложность отношений НАТО с Россией, «диалог важен». «Мы не сможем решить всех проблем, но мы хотя бы обозначим их», — отмечает он. Даже будучи главой международной организации, он все равно вспоминает свой опыт в норвежской политике и приводит в пример отношения СССР и Норвегии. Тогда, несмотря на «холодную войну», две страны сотрудничали в энергетической сфере и в области рыболовства.
«У меня друзья в России, и я считаю, что соседи должны быть друзьями», — говорит он.
Во время совместного фотографирования с группой журналистов Столтенберг рассказывает, как ездил в Россию. Вместо привычных Москвы и Петербурга он, улыбаясь, произносит слово «Заполярье» — в этих краях он бывал достаточно часто.
Сейчас он проводит больше времени в Европе, а также в огромном ультрасовременном здании альянса, открытом в мае 2018 года. Оно находится прямо напротив неказистого серого здания, которое можно принять за школу в каком-нибудь Северном Чертаново, где многие годы располагалась штаб-квартира альянса. Один из российских журналистов, проходя мимо него, иронически улыбается: «Спасибо Путину». Однако о новом здании в альянсе задумались задолго до начала конфронтации с Россией.

Трудно быть генсеком

С 1990-х годов отношения НАТО, некогда одного из главных символов «холодной войны», и России прошли через разные периоды. От конфронтации к сотрудничеству, и затем — к знаменитому развороту самолета тогдашнего премьера Евгения Примакова над Атлантикой.
В Сербии, которая, оставаясь нейтральной страной, сотрудничает с НАТО, общественное мнение по-прежнему настроено против альянса. У многих в памяти остались налеты натовской авиации на Белград в 1999 году.
В альянсе не очень любят вспоминать историю тех лет, однако один из чиновников НАТО говорит, что СМИ в Сербии не слишком хотят писать и о современном сотрудничестве.
«Они никогда не стесняются рассказать о сотрудничестве с Россией, может им стоит также рассказывать и о сотрудничестве с НАТО», — говорит чиновник, в голосе которого звучат саркастические нотки.
При этом он уверяет, что «никакого плана завлечь Сербию в альянс» не существует, и выбор пути — суверенное дело Сербии.
Операция НАТО в Югославии, казалось, стала поворотным моментом для отношений России и альянса. Правда, уже спустя годы, прошедшие после этих трагических событий, президент России Владимир Путин рассказывал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что говорил с президентом США Биллом Клинтоном о возможности вступления России в НАТО: «Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, он приезжал в Москву. Я в ходе дискуссии сказал: может быть, посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО. Клинтон ответил: я не против. Но вся делегация очень занервничала».
Сегодня, когда отношения России и США почти скатились на грань конфронтации, подобный разговор вообразить можно лишь в самой бурной фантазии. Сейчас диалог между НАТО и Россией заморожен после крымских событий.
Единственная тонкая нить, которая связывает две стороны, — подписанный в 1997 году Основополагающий акт «Россия-НАТО».
Многие положения из него сейчас читаются почти как строки из фантастического романа. Так Россия и альянс заявляли, что обязуются строить свои отношения «на основе транспарентности прочного, стабильного, долговременного и равноправного партнерства и сотрудничества с целью укрепления безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе».
Правда, сам Столтенберг, отвечая на вопрос «Газеты.Ru», не нуждается ли акт в пересмотре, говорит, что «дело не в изменении», а в «уважении к взятым обязательствам». Именно Россия, по словам генсека, нарушила положения основополагающего акта, и произошло это после ситуации в Крыму.
Позиция России же заключается в том, что Крым вошел в состав РФ по итогам проведенного в соответствии со всеми международными стандартами референдума, а события в Киеве времен «майдана» Москва расценивает как государственный переворот.
Отношения России и НАТО вряд ли изменятся в ближайшем будущем и, похоже, генсеку альянса придется отмечать свой 60-летний юбилей в 2019 году без своих российских друзей.
На своем посту он будет оставаться до 2020 года. Даже несмотря на то, что быть генсеком НАТО — довольно сложная работа, Столтенберг все равно находит время для активных занятий спортом. Он проводит весь день на ногах, у него каждый день встречи. «Здесь нужно быть гимнастом, который идет по трапеции, и одновременно жонглировать. Еще нужно хорошее чувство юмора и хорошая физическая форма», — говорит «Газете.Ru» один из чиновников альянса, отвечая на вопрос, какие качества нужны, чтобы стать генсеком НАТО.
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