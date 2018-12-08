Дончанин узнал среди задержанных у Азова пытавшего его сотрудника СБУ

Один из задержанных в связи с инцидентом в Керченском проливе украинских моряков может быть сотрудником СБУ , причастным к жестоким пыткам в Бердянске . Об этом заявил житель Донецка , который узнал одного из задержанных во время телевизионной трансляции. С такой информацией он добровольно обратился в ФСБ России

Житель Донецка узнал в задержанном после провокации в Керченском проливе моряке ВМС Украины сотрудника СБУ, пытавшего его в Бердянске. Об этом сообщил глава следственного управления ФСБ Михаил Шишов в рамках брифинга, передает ФАН.

В ФСБ России житель Донецка обратился добровольно. Он заявил, что в увиденном во время телевизионной трансляции задержанном украинском моряке он узнал сотрудника СБУ, причастного к жестоким пыткам в Бердянске.

Кстати, говоря о задержанных моряках, Шишов напомнил, что они не являются военнопленными: они арестованы по подозрению в совершении уголовного преступления.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Информация об инциденте передали донецким следователям.

Провокация в Керченском проливе, о которой идет речь, произошла 25 ноября. Украинские катера «Бердянск», и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», по сообщению ФСБ, нарушили границу России и совершали опасные маневры. Они игнорировали законные требования российских пограничников остановиться, в результате чего спецслужбам России пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения, но им сразу же оказали помощь. При этом в ВМС Украины утверждают, что корабли следовали из Одессы в акваторию Азовского моря в соответствии с международным правом. К тому же там заявляют, что они заранее предупредили российскую сторону о маневрах.

По факту незаконного пересечения границы России Москва возбудила уголовное дело в отношении украинских моряков. Задержаны были и корабли.

Спустя некоторое время стало известно, что крымский суд отправил под арест 24 украинских моряков, подозреваемых в незаконном пересечении российской границы. Они будут содержаться в СИЗО до 25 января.

Позже в ФСБ сообщили, что на задержанном корабле находились два сотрудника украинских спецслужб, а один из них — оперуполномоченный главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч. Присутствие контрразведчиков на кораблях подтвердил и глава СБУ Василий Грицак

Оба эти сотрудника СБУ содержатся вместе с другими арестантами, которых позже доставили из Крыма в Москву и поместили в Лефортовскую тюрьму

Сотрудники пресс-службы СБУ заявили, что офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения в подразделении ВМС Украины. В то же время в СБУ утверждают, что на задержанных сотрудников в России оказывается давление.

«СБУ в пределах компетенции принимает все необходимые меры для освобождения украинских пленников и возвращения их в свои семьи», — отмечается в сообщении.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов уверен, что Киев такими заявлениями по сути признал незаконность действий украинской стороны в акватории Черного моря. А обвинения в оказании давления на задержанных моряков сенатор назвал обычной манипуляцией.

«Тактика давно известная и не украинскими властями придуманная, когда люди дают показания, а те, кто их послал, как правило, рассказывают про какие-то пытки и давление. В этом приеме манипуляции нет ничего нового. Но главная улика заключается даже не в этом, а в том, что Киев сам и подтвердил провокационную подоплеку своих действий», — обратил внимание сенатор.

Он напомнил, что в штатном порядке на небольших военных судах не может быть контрразведчиков. «Они появляются на малочисленных кораблях лишь с одной целью — провести операцию специального характера. Именно такой операцией и была провокация в Керченском проливе», — уверен собеседник ФАН.

По его мнению, украинские власти, хотели они того или нет, признали истинными доводы российской стороны о провокационном характере действий Киева.

«Подтверждая, что это действительно сотрудники СБУ, Украина практически расписалась в том, что это была политическая провокация с участием контрразведки. Это и есть главное доказательство позиции Москвы, которая говорит о том, что Киев намеренно нарушил госграницу России», — заявил Климов.