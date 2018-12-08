Названа победительница «Мисс мира — 2018»

«Мисс мира — 2018» стала мексиканка Ванесса Понсе. 68-й международный конкурс красоты прошел в курортном городе Санья (островная провинция Хайнань, Южный Китай). Корону победительнице вручила представительница Индии Мануши Чхиллар, победительница прошлогоднего конкурса, сообщает ТАСС

Второе место жюри отдало представительнице Таиланда Николин Пичапе Лимснукан. В пятерку лучших на заключительной стадии соревнования вошла представительница Белоруссии, а также Уганды и Ямайки.

Последний тур конкурса продлился три часа. Каждая участница ответила на финальный вопрос.

Россию на конкурсе представляла жительница Якутска — 19-летняя Наталья Строева, которая оказалась в тридцатке лучших.

Международный конкурс «Мисс мира» проводится с 1951 года по инициативе гражданина Великобритании Эрика Морли и его супруги Джулии Морли.

В этом году в нем приняли участие представительницы 118 стран и регионов мира в возрасте от 18 до 26 лет.