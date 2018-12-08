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Лидера «желтых жилетов» задержали в Гренобле 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Французская полиция задержала лидера «желтых жилетов» Жюльена Террье, который находился на акции в Гренобле.
Террье обвинили в организации несанкционированной манифестации. В Гренобле на шествие вышли чуть менее тысячи человек, сообщает «Российская газета».
По данным чрезвычайного штаба МВД Франции, на 12.00 (14.00 мск) в Париже задержано 548 «желтых жилетов», почти половину из них поместили под стражу.
Задержания прошли в рамках превентивных мероприятий. С утра полицейские стали досматривать всех прибывающих в Париж демонстрантов и задерживали всех, у кого находили предметы, могущие служить оружием, либо тех, на ком были жилеты с множеством карманов.
Также полицейские отбирали каски, респираторы и другие средства защиты от слезоточивого газа.
Ранее в субботу сообщалось о 480 задержанных.
Во Франции высказали опасения касательно того, что демонстрация «желтных жилетов» перерастет в попытку государственного переворота.
Напомним, власти страны ввели мораторий на рост цен на бензин после акций протестов.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «желтые жилеты» уничтожили политическое будущее французского лидера Эммануэля Макрона.
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