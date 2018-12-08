Во Франции задержали почти 580 демонстрантов

Полиция и жандармерия задержали в субботу в Париже 575 человек, передает телеканал BFMTV префектура полиции французской столицы.

Как отмечается, из них 361 человек был помещен под стражу, другие задержания ограничились мероприятиями по установке личности в полицейских участках.

Сообщается, что на станциях и дорогах полиция обыскивает людей, их сумки и транспортные средства. В ходе обысков изымаются предметы, которые могли быть использованы для совершения насилия, такие как брусчатка, молотки и рогатки.

Ранее сообщалось, что число задержанных протестантов в Париже превысило 480 человек.