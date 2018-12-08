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Во Франции задержали почти 580 демонстрантов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полиция и жандармерия задержали в субботу в Париже 575 человек, передает телеканал BFMTV префектура полиции французской столицы.
Как отмечается, из них 361 человек был помещен под стражу, другие задержания ограничились мероприятиями по установке личности в полицейских участках.
Сообщается, что на станциях и дорогах полиция обыскивает людей, их сумки и транспортные средства. В ходе обысков изымаются предметы, которые могли быть использованы для совершения насилия, такие как брусчатка, молотки и рогатки.
Ранее сообщалось, что число задержанных протестантов в Париже превысило 480 человек.
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