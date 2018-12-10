СБУ не пропустила Донецкого митрополита через линию разграничения

С января 2015 года по решению украинских властей в Донбассе введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ЛНР и ДНР можно только по пропускам через специальные пункты. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.

По информации УПЦ, митрополит Иларион направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в подконтрольном Киеву селе Никольское в Донецкой области.

"Без указания объективных на то причин право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения — так называемый электронный пропуск в соответствующей базе СБУ — было аннулировано. Единственная "причина" возникновения такой ситуации, по словам сотрудника Службы безопасности Украины на КПВВ "Новотроицкое", оказалась предельно простой и издевательски безосновательной: "особое распоряжение из Киева", — говорится в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ.

В УПЦ считают, что подобные действия свидетельствуют о "нежелании определенных сил в установлении мира", поскольку Украинская православная церковь является "единственным связующим звеном, обладающим авторитетом по обе стороны линии разграничения".

"Также вышеуказанные действия Службы безопасности Украины можно считать провокационными, особенно в контексте недавнего обращения президента Украины Петра Порошенко к предстоятелю УПЦ блаженнейшему митрополиту Онуфрию с просьбой о содействии в возвращении украинских моряков. Возникает вопрос — что это: провокация, направленная против миротворческих инициатив президента Украины, или сознательное лицемерие высшего руководства страны?" — отметили в УПЦ.

Ранее украинские власти, в том числе Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который планируется провести 15 декабря в столице страны. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.