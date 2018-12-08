«Подставил шефа»: что не так с языком советника Порошенко

Советника Порошенко раскритиковали за русский язык

На Украине языковые баталии: депутат Верховной рады Игорь Мосийчук раскритиковал советника президента Украины Юрия Бирюкова за то, что он говорил на русском в эфире украинского телеканала. Депутат напомнил Бирюкову лозунги его «шефа» «Армия. Язык. Вера» и обвинил его в том, что он не уважает украинскую нацию.

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков подвергся жесткой критике со стороны депутата Верховной рады Игоря Мосийчука за то, что говорил на русском языке в эфире передачи «Народ против» на канале Zik.

Нардеп напомнил оппоненту по дебатам предвыборный лозунг действующего президента «Армия. Язык. Вера» и обвинил его в «неуважении к украинской нации».

«Попросите вашего шефа, чтобы он на эфиры, раз уж поднимает вопросы языка, выставлял спикера, который говорит по-украински», — заявил Мосийчук.

Бирюков хотел оправдаться, но депутат не принял возражений и повторил, что советник «подставляет шефа», который, кстати, «завесил всю страну» билбордами с упомянутым лозунгом.

Конфликты на украинском телевидении из-за русского языка — это не редкость. 10 октября украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал в прямом эфире телеканала NewsOne из-за того, что телеведущая программы «Большой вторник» Диана Панченко отказалась говорить на украинском языке.

«Я не совсем поняла, куда я пришла. Мне никто не говорил, что это канал национального меньшинства. Если у вас общенациональный канал, я бы попросила вас говорить на украинском», — заявила писательница журналистке.

Писательница обвинила телеведущую в невыполнении «решения Конституционного суда об обязанности употреблять в СМИ лишь украинский язык».

По словам гостьи программы, журналистка тем самым подводит себя под 382-ю статью Уголовного кодекса, за что представителя СМИ могут осудить на срок «до восьми лет лишения свободы».

Журналистка дала своей собеседнице жесткий отпор. «Вы не будете указывать мне, на каком языке мне говорить. Наши эфиры на 80% украиноязычные, но этот проект мы ведем на русском и, если конституция не запрещает нам это делать, вы тоже не можете запретить», — заметила Панченко.

За телеведущую вступился даже депутат Верховной рады Нестор Шуфрич , также присутствовавший в телестудии. «Вы вводите людей в заблуждение — не было такого решения», — обратился парламентарий к писательнице, после чего та покинула студию.

Вопросам законодательного регулирования использования языка на Украине уделяется много внимания. В начале октября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование только украинского языка почти во всех сферах жизни. В частности, он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Предусмотрено создание специальной «языковой комиссии», а также предлагается ввести должность уполномоченного по его защите. Помимо этого предлагается ввести экзамены для чиновников, которые бы определяли уровень знания украинского языка, и штрафовать за «публичное унижение (языка) или презрение» к нему.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, принятый Верховной радой Украины законопроект нарушает права граждан Украины.

Она отметила, что принятие законопроекта является продолжением политики Киева по тотальной украинизации общества. Захарова подчеркнула, что это коснется сфер образования, культуры, судопроизводства, здравоохранения, средств массовой информации и даже бытового обслуживания.

«Такого рода нововведения расходятся с нормами прежде всего Конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков нацменьшинств. Положения документа противоречат статье 6 закона «О национальных меньшинствах Украины», в соответствии с которой государство гарантирует всем нацменьшинствам свободное общение и использование своего родного языка в культурной, информационной, образовательной и других сферах общественной жизни», — обратила внимание официальный представитель МИД.

Очередным шагом на пути усиления позиций украинского языка стало введение 13 октября языковой квоты для телевидения — 75% вещания должно осуществляться на украинском языке. По мнению члена Совета Федерации РФ Алексея Пушкова, это заталкивает страну в культурную провинциальность.

Политик уверен, что данное нововведение только лишь «снизит аудиторию телеканалов». «Введение жестких языковых квот для телеканалов на Украине в ущерб передачам на русском языке не столько поможет украинскому языку, сколько снизит аудиторию каналов, как это уже происходит. Украину заталкивают в культурную провинциальность. В итоге зритель проголосует ногами», — написал парламентарий в своем твиттере.

Не одобряют политику власти и сами украинцы. 18 октября украинский телеканал NewsOne в ходе передачи «Большой вторник» в прямом эфире провел опрос, в результате которого выяснилось, что смотреть телевидение на русском или других языках хотят 60% украинцев. В опросе приняли участие более 30 тыс. человек.