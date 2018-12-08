Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Париж: после газа в ход пошли водометы 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: EPA
Полиция применила водометы против вышедших в субботу на улицы Парижа участников движения "желтые жилеты". Инцидент произошел на авеню Морсо в районе Елисейских полей. Водометы были применены после того, как демонстранты забросали полицейских камнями и бутылками, сообщает ТАСС.
Ранее против демонстрантов был применен слезоточивый газ, в эпицентре газовой атаки находился корреспондент ВГТРК Николай Соколов, пострадала от действия газа корреспондент РИА Новости Виктория Иванова.
Власти увеличили число сотрудников правоохранительных органов на улицах крупных городов для поддержания порядка. Если в прошлую субботу, 1 декабря, для обеспечения порядка на улицах городов были привлечены 65 тысяч сотрудников сил безопасности, в том числе пять тысяч в Париже, то сегодня во Франции мобилизовано более 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе восемь тысяч в столице. В качестве поддержки используются специализированные бронированные машины жандармерии. Согласно последним данным, в ходе акции протеста полиция задержала 575 человек, из которых 361 помещен под стражу.
Банки, офисы и магазины, расположенные в районе Елисейских полей в Париже, еще в пятницу забаррикадировали свои окна. Большинство из них не откроются раньше понедельника, включая популярные магазины на бульваре Осман. Будут недоступны и другие популярные туристические места: Эйфелева башня, Триумфальная арка, музеи Лувр, Орсе и другие. Зафиксироаны перебои с транспортом, закрыты порядка 45 станций метро, ограничено движение по Парижской кольцевой дороге.
Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения.
Вести.Ru: последние новости
Макрон и Кастанер осмотрели разрушения в центре Парижа "Братания с эсэсовцами": Порошенко опубликовал "патриотическое" фото Оппозиционер Лев Пономарев арестован на 25 суток
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты секретные документы с украинских судов79
В задержанном украинском моряке опознали мучителя729
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение32
Политическое будущее Макрона уничтожили620
Кадыров раскритиковал Мутко
Видео
01:00
Советник Порошенко возмутил русским языком в эфире
Украина В мире
02:56
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение
Украина В мире
01:00
«Подставил шефа»: что не так с языком советника Порошенко
В мире Статьи
07:12
Порошенко призвал Запад «наказать» Россию
Украина В мире
03:46
Психиатр проверит кандидатов в президенты Украины
В мире Статьи
01:01
Нет консенсуса: Германия не будет вводить новые санкции
В мире Статьи
Медведев выступает на съезде «Единой России»
Политика
02:35
В задержанном украинском моряке опознали мучителя
Происшествия
05:35
Москва припомнила США массовые убийства в Сирии
В мире Ближний Восток
05:16
Германия не поддержала антироссийские санкции
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение