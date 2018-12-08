Психиатр проверит кандидатов в президенты Украины

В раде предложили проверять кандидатов в президенты у психиатра

Кандидатов в президенты Украины могут обязать проходить обязательное обследование у психиатров и наркологов. Соответствующий законопроект внесли в пятницу в Верховную раду . Его инициатором являются депутаты фракции Радикальной партии Украины и ее лидер Олег Ляшко . В начале года такое предложение в отношении своего лидера вносили американские врачи.

Законопроект зарегистрирован в украинском парламенте 7 декабря. Его подготовили депутаты фракции Радикальной партии Украины и ее лидер Олег Ляшко. Инициатива предлагает внести изменения в закон «О выборах президента Украины».

Такую инициативу украинские политики очевидно переняли у американских врачей, которые также хотели проверить своего лидера на психическую уравновешенность.

В начале этого года группа американских медиков написала письмо с просьбой проверить психическое состояние действующего президента США Дональда Трампа . Документ подписали более семидесяти психологов, психиатров и специалистов по охране психического здоровья. Они адресовали его личному врачу Трампа Ронни Джексону, который несколькими днями ранее обследовал президента США и заявил о его отменном здоровье.

Пресс-служба Белого дома опубликовала заявление Джексона об успешном прохождении обследования американским лидером. «Физическое обследование президента в военном госпитале имени Уолтера Рида сегодня прошло исключительно хорошо. Президент в великолепном здравии», — подчеркнули в документе, обнародованном пресс-службой Белого дома.

Исследование психического состояния действующего президента обычно не входит в обязательную часть проводимых медосмотров. Но, согласно действующим в США рекомендациям, такие тесты стоит проводить людям старше 66 лет, а Дональду Трампу 71 год.

«Без подобного рода обследования президент Трамп будет получать медицинскую помощь, неадекватную той, что регулярно прописывают миллионам американцев, и покрываемую медицинской страховкой. Также важно, что без такого обследования американские граждане не будут иметь четкого представления о его здоровье и самочувствии — то, что им необходимо знать о каждом президенте», — подчеркнули врачи в своем письме.

По их словам, на необходимость проведения такого обследования указывают несколько признаков, связанных с поведением президента. Так, они заметили случаи бессвязной речи, неспособность узнавать давних знакомых, частое повторение одних и тех же идей, ухудшение тонкой моторики, трудности с чтением, слушанием и пониманием. К тому же в последние годы Трамп, по мнению подписавших письмо врачей, существенно снизил свой словарный запас и чаще стал использовать слова в превосходной степени.

Специалисты посоветовали Джексону обратиться к Монреальской шкале оценки когнитивных функций на предмет возможной деменции у Дональда Трампа.

«Ваша обязанность по отношению к этому пациенту и стране, которой вы служите, как офицер ВМС — предоставить вашему пациенту помощь специалиста, если какие-то элементы вашего нейрологического и психиатрического исследования дадут определенные результаты, — указали в письме.

Возвращаясь к теме выборов на Украине, напомним, что они должны состояться 31 марта 2019 года, если не будет продлено военное положение, введенное с 29 ноября сроком на 30 дней. По данным последних опросов, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы проголосовать 18,9% опрошенных, за бывшего министра обороны страны Анатолия Гриценко — 9,9%. Столько же избирателей поддерживают и действующего президента Петра Порошенко , который, однако, пока не зарегистрировал свою кандидатуру на приближающихся выборах.

Российский лидер Владимир Путин считает, что Порошенко пытается повысить свой рейтинг всеми возможными путями, в том числе и провокацией в Керченском проливе, которая произошла 25 ноября, когда украинские корабли незаконно пересекли территорию России.

«Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение», — отметил президент.

Он также считает, что для повышения своего рейтинга Порошенко теперь пытается связаться с российским лидером и продемонстрировать, «что он успешно решает возникшие проблемы».