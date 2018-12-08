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В Польше проходит «Марш за климат» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Около тысячи человек участвует в "Марше за климат" в Катовице на юге Польши, где в эти дни проходит климатический саммит ООН COP24.
Проведение марша санкционировано городскими властями. Организатором акции является фонд "Зеленая зона". В ней принимают участие активисты экологических организаций как из Польши, так и из других стран.
Мероприятие началось на площади Свободы в Катовице и пройдет по улицам Сокольской, Мортинка, аллее Корфанта до Международного конгресс-центра, где и проходит климатический саммит.
Многие участники пришли с будильниками, дудками, барабанами или включили будильники на своих телефонах: по замыслу организаторов марша, его участники должны создать как можно больше шума, чтобы "разбудить политиков, СМИ, предпринимателей, потребителей и всех других спящих людей", напомнив им о проблемах экологии.
Ранее во время климатического саммита в Катовицах Польша получила экологическую антинаграду "Ископаемое дня" (Fossil of the Day).
Данная антинаграда вручается странам за деструктивное поведение на переговорах в течение конференции ООН международной коалицией Climate Action Network, объединяющей более 700 экологических групп. В польском Катовице в настоящее время продолжается 24-я Конференция ООН по изменению климата (СОР24).
Эта награда была присуждена, в частности, за слова руководства Польши о том, что страна не будет полностью отказываться от использования угля в энергетике.
Основная цель участников СОР24 — обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения 2015 года.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.
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