В Польше проходит «Марш за климат»

Около тысячи человек участвует в "Марше за климат" в Катовице на юге Польши , где в эти дни проходит климатический саммит ООН COP24.

Проведение марша санкционировано городскими властями. Организатором акции является фонд "Зеленая зона". В ней принимают участие активисты экологических организаций как из Польши, так и из других стран.

Мероприятие началось на площади Свободы в Катовице и пройдет по улицам Сокольской, Мортинка, аллее Корфанта до Международного конгресс-центра, где и проходит климатический саммит.

Многие участники пришли с будильниками, дудками, барабанами или включили будильники на своих телефонах: по замыслу организаторов марша, его участники должны создать как можно больше шума, чтобы "разбудить политиков, СМИ, предпринимателей, потребителей и всех других спящих людей", напомнив им о проблемах экологии.

Ранее во время климатического саммита в Катовицах Польша получила экологическую антинаграду "Ископаемое дня" (Fossil of the Day).

Данная антинаграда вручается странам за деструктивное поведение на переговорах в течение конференции ООН международной коалицией Climate Action Network, объединяющей более 700 экологических групп. В польском Катовице в настоящее время продолжается 24-я Конференция ООН по изменению климата (СОР24).

Эта награда была присуждена, в частности, за слова руководства Польши о том, что страна не будет полностью отказываться от использования угля в энергетике.

Основная цель участников СОР24 — обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения 2015 года.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.