В Брюсселе полиция блокирует акцию «желтых жилетов»

Полиция в Брюсселе пытается блокировать передвижение несанкционированной акции протеста "жёлтых жилетов", перегородивших одну из центральных улиц, вдоль которой расположены, в частности, российское и американское постпредства.

К месту, где остановилась толпа, подъехали порядка десяти фургонов с сотрудниками полицейского спецназа, а также водомёт и полицейская бронемашина.

Полицейские с щитами и дубинками выстроились в ряд и под прикрытием водомета двинулись в сторону протестующих. Над районом барражирует вертолет.