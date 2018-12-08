В Брюсселе полиция блокирует акцию «желтых жилетов» 

Полиция в Брюсселе пытается блокировать передвижение несанкционированной акции протеста "жёлтых жилетов", перегородивших одну из центральных улиц, вдоль которой расположены, в частности, российское и американское постпредства.
К месту, где остановилась толпа, подъехали порядка десяти фургонов с сотрудниками полицейского спецназа, а также водомёт и полицейская бронемашина.
Полицейские с щитами и дубинками выстроились в ряд и под прикрытием водомета двинулись в сторону протестующих. Над районом барражирует вертолет.
Как и в минувшую пятницу, акция проходит в пяти минутах ходьбы от комплекса зданий Еврокомиссии, на пересечении улиц Луа и Режан. Ранее в полиции сообщили РИА Новости, что задержано уже порядка 100 человек.