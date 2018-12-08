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Китаянка шпионила против исторической родины 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Chinafotopress/Zhao Jun/Global Look Press
Шанхайский суд приговорил жительницу Японии к шести годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Токио.
Женщина по национальности китаянка, но является подданной императора Акихито, пишет РИА Новости. Спецслужбы Пекина разоблачили 57-летнего «агента» островного государства в 2015 году.
Кроме нескольких лет за решёткой, власти КНР постановили конфисковать имущество преступницы на сумму около $800.
В период с 2015 по 2018 годы восемь граждан Страны восходящего солнца подозревались Китаем в связях с имперской разведкой. Троим из них выдвинули официальные обвинения.
Ранее News.ru сообщал о возвращении из-за рубежа граждан Поднебесной, уличённых в коррупции. С 2015 года на родину вернулись более 4,8 тыс. мошенников, которые скрывались за границей. Бюджет КНР пополнился незаконно выведенными активами на общую сумму 10,3 млрд юаней (около $1,5 млрд).
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