Китаянка шпионила против исторической родины

Шанхайский суд приговорил жительницу Японии к шести годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Токио.

Женщина по национальности китаянка, но является подданной императора Акихито, пишет РИА Новости . Спецслужбы Пекина разоблачили 57-летнего «агента» островного государства в 2015 году.

Кроме нескольких лет за решёткой, власти КНР постановили конфисковать имущество преступницы на сумму около $800.

В период с 2015 по 2018 годы восемь граждан Страны восходящего солнца подозревались Китаем в связях с имперской разведкой. Троим из них выдвинули официальные обвинения.

Ранее News.ru сообщал о возвращении из-за рубежа граждан Поднебесной, уличённых в коррупции. С 2015 года на родину вернулись более 4,8 тыс. мошенников, которые скрывались за границей. Бюджет КНР пополнился незаконно выведенными активами на общую сумму 10,3 млрд юаней (около $1,5 млрд).