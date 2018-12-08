Москва припомнила США массовые убийства в Сирии

Хотят помешать ОЗХО: Москва ответила на заявления Госдепа

США препятствуют работе ОЗХО по расследованию использования химоружия против мирного населения в Сирии , рассказали в Минобороны РФ . Также в ведомстве указали, что заявления Госдепа являются попыткой отвлечь внимание мировой общественности от преступлений авиации США на востоке Сирии, где от их авиаударов ежедневно гибнут десятки сирийцев.

Заявление Госдепартамента США о якобы «фальсификации» применения террористами в сирийском городе Алеппо отравляющих веществ против мирного населения — это попытка грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) с целью воспрепятствования объективному расследованию, рассказали в Минобороны России.

Российское военное министерство также допустило, что обвинения американского внешнеполитического ведомства по Алеппо являются попыткой отвлечь внимание мировой общественности от преступлений авиации коалиции США на востоке Сирии, где от их авиаударов ежедневно гибнут десятки сирийцев, передает ФАН.

Кроме того, российское военное командование обратило внимание на странную синхронность активизации поставок террористам отравляющих веществ спецслужбами стран Запада с заявлениями Вашингтона о готовности нанести удар по Сирии. Минобороны РФ указало, что такая тактика США имеет своей целью увести от ответственности международных террористов, которые тесно взаимодействуют с общественной организацией «Белые каски».

Накануне стало известно, что специалисты ОЗХО не нашли подтверждения сообщений о том, что на территории Сирии производится химическое оружие. Это заключение опровергает утверждения Запада о производстве отравляющих веществ в Сирии — ставшее поводом к ракетным ударам американской коалиции.

В докладе говорится, что эксперты обследовали пять подземных сооружений, в которых ранее производились боевые химические отравляющие вещества. Секретариат организации подтвердил отсутствие следов попыток несанкционированного доступа на объекты.

«Также [специалисты подтвердили] отсутствие несанкционированного посягательства на систему дистанционного слежения, установленную для наблюдения за внутренними заглушками на этих объектах», — указывается в документе ОЗХО.

В начале нынешнего месяца глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пытаются разыграть в Сирии «курдскую карту», и добавил, что это «очень опасная игра».

По его словам, хотя США на словах пытаются представить свои действия как временные, для всех очевидно, что происходящее на восточном берегу Евфрата явно нарушает объявленную всеми и подтвержденную в резолюции СБ ООН приверженность территориальной целостности Сирии.

В последних числах ноября Минобороны России сообщило о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) планируют применить боеприпасы с отравляющими веществами против курдских сирийских демократических сил.

«По подтвержденным по нескольким каналам данным разведки, в сирийском населенном пункте Эль-Кишма провинции Дейр-эз-Зор боевиками ИГИЛ в здании городской больницы организовано производство самодельных минометных боеприпасов с последующей начинкой их боевыми отравляющими веществами», — сообщили представители российского ведомства.

Отмечалось, что изготовленные припасы планируется применить в районе, где расположены сирийские проправительственные формирования, чтобы спровоцировать массированные удары США.

За три дня до этого военные самолеты Воздушно-Космических сил (ВКС) России совершили авианалет на террористов, обстрелявших мирное население города Алеппо в Сирии химическими боеприпасами. Об успешном ударе рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков

«По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября текущего года велся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами,

самолетами ВКС России нанесены удары», — заявил генерал-майор.

По словам военного, все цели были поражены. Перед ударом разведка обнаружила огневые средства, из которых били по Алеппо газами. Они располагались в демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб, передает НСН.

Одновременно с этим сирийское новостное агентство SANA сообщает, что в провинции Дейр эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли не менее 14 мирных жителей. По словам источников, погибшие были членами одной семьи. Сообщается, что удар был нанесен по деревне Эш-Шаафа.

В ночь на воскресенье 25 ноября боевики в Сирии совершили обстрел жилых кварталов города Алеппо минами, начиненными хлором, в результате чего пострадали 107 человека, в том числе восемь детей, передает SANA. Снаряды разорвались в районе улицы аль-Нил в квартале Эль-Халидия. Нападение было произведено из Идлибской зоны деэскалации. Минобороны РФ сообщило, что к террористам имеют отношение представители организации «Белые каски».