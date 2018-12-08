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Украинская «бригада будущего» получит оружие прошлого 

Lenta.ru + ещё 2 58 минут назад
Фото: Tanksdb.ru
Созданная на Украине «бригада будущего» получит советские танки и бронетранспортеры, сообщил газете «Народна армія» командир образованного в ноябре соединения морской пехоты полковник Николай Палас.
По его словам, в часть поступают «современная» техника и оружие — танки Т-80 (производились СССР и Россией в 1976—1998 годы) и бронетранспортеры БТР-7 (являются модернизацией выпускавшегося с 1972 года советского БТР-70). Также бригада пополнится украинскими бронеавтомобилями «Варта», противотанковым ракетным комплексом «Стугна-П» и модернизированным стрелковым оружием.
Согласно Паласу, соединение будет олицетворять «высокие стандарты», которым следуют все подразделения ВСУ. «Я убежден, что через небольшой промежуток времени нашу бригаду можно будет назвать бригадой будущего», — заявил командир.
В декабре украинские военные испытали в Одесской области новую крылатую ракету, основанную на противокорабельной ракете 3М24 комплекса Х-35У, и модернизированный зенитный ракетный комплекс С-125.
В январе 2018-го директор украинского «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул на примере советского (РПГ-7) и американского (PSRL) гранатометов заявил, что преимущества американского оружия перед советскими образцами обеспечиваются «благодаря конструкции, материалам, другому давлению при выстреле».
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