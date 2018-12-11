CNN: Трамп всерьез опасается импичмента

Президент США Дональд Трамп считает, что импичмент "по-настоящему возможен". Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Трамп выразил опасения относительно возможности объявления ему импичмента в разговорах со своими советниками.

Как отмечается, президент США считает, что подобное может произойти после перехода конгресса под контроль демократов.

При этом потенциальной причиной для импичмента, может стать "причастность" Трампа к нарушению правил финансирования избирательных кампаний.

Ранее СМИ сообщили, что импичмент Трампа не стоит в приоритете у демократов.