В Грузии произошел скандал из-за российского майонеза

По данным агентства, руководители пресс-служб правительственных ведомств Грузии дали совместное интервью грузинскому журналу и сфотографировались с российским майонезом.

Как отмечается, после волны критики чиновники заявили, что не знали о рекламных съемках.

Ранее сообщалось, что избранный президент Грузии отказалась дружить с Россией.