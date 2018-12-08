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В Грузии произошел скандал из-за российского майонеза 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Грузии разгорелся скандал из-за съемок руководителей пресс-служб минобороны и администрации президента страны в рекламе российского майонеза. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, руководители пресс-служб правительственных ведомств Грузии дали совместное интервью грузинскому журналу и сфотографировались с российским майонезом.
Как отмечается, после волны критики чиновники заявили, что не знали о рекламных съемках.
Ранее сообщалось, что избранный президент Грузии отказалась дружить с Россией.
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