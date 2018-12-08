В Минздраве Украины призвали главврачей не брать деньги у олигархов

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала главных врачей медучреждений страны не принимать от олигархов деньги на развитие и закупку медицинской аппаратуры.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Не берите средства от олигархов, чтобы «отбеливать» их деньги. Вы просите денег у государства на ремонты больниц. В то же время более 50% наших налогов остаётся на местном уровне. Идите к своей областной, городской власти, в сельский совет и просите у них деньги. Их — много. Если вы не знаете сколько — обратитесь к нам, и мы вам скажем сколько», — сказала она.

Данное заявление Супрун сделала во время выступления на Второй Всеукраинской конференции по семейно-ориентированной медицине.

В то же время она призвала привлекать к благотворительности местный бизнес.

«Обращайтесь к бизнесу — от малого до большого, который может покупать медаппаратуру. Создайте при вашей больнице отдельную организацию, рабочую группу, которая будет заниматься этими вопросами. Следует иметь реалистичные планы, что хотите видеть в своей больнице», — добавила она.