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ЕС не должен быть заложником амбиций Украины, заявил президент Болгарии 

РИА Новости + ещё 1
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Президент Болгарии Румен Радев заявил о том, что Евросоюз не должен становиться заложником внутриполитических амбиций властей Украины, такое мнение он высказал в эфире Болгарского национального телевидения.
При этом Радев отметил, что, по его мнению, в инциденте в Керченском проливе было задействовано "более двух сторон", и призвал к поиску принципиального решения проблемы.
"Никто не заинтересован в милитаризации Черного моря, а такое, видимо, происходит", — добавил президент.
Инцидент в Керченском проливе
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, продвигаясь к Керченскому проливу и игнорируя законные требования российских властей остановиться.
В результате пограничники задержали украинские корабли, применив оружие. Все 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в нарушении государственной границы России.
Киев посчитал действия России актом агрессии и объявил ​военное положение в ряде областей сроком на 30 дней. Москва расценивает произошедшее как провокацию.
При этом Украина настаивает на введении против России новых санкций, однако среди стран ЕС на данный момент нет согласия по данному вопросу, а такие страны, как Франция и Германия, считают подобные шаги преждевременными.
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