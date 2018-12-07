Преемница Меркель начала с нападок на Россию

Ангела Меркель ушла с поста председателя ХДС, получив в качестве прощального подарка от партии дирижерскую палочку. Придется признать: Меркель выиграла этот раунд и навязала съезду своего преемника — Аннегрет Крамп-Карренбауэр, от которой Петр Порошенко ждет «поддержки в отпоре российской агрессии». Но дождется ли?

«Пришло время для нас открыть новую главу», — заявила Ангела Меркель на съезде ХДС.

Под новой главой понимается новый председатель — партийный лидер. «Фрау канцлер» покидает этот пост, но планирует оставаться главой правительства до 2021 года. Соответственно, если через три года блок ХДС-ХСС выиграет выборы, канцлером, скорее всего, станет новый партийный лидер.

То есть Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она набрала 517 голосов партийных делегатов из 1001 возможного. И этот факт с полным правом можно считать политической победой Меркель.

То, что канцлеру, которому не устают пророчить скорую отставку из-за миграционного кризиса и резкого падения популярности ХДС, нужен был абсолютно «свой» человек во главе партии, было очевидно. То, что этот абсолютно «свой» для нее человек именно Крамп-Карренбауэр, тоже.

В начале года, когда разговоры типа «Меркель пора на пенсию» шли по нарастающей, канцлер вытащила Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлин из земли Саар, где та возглавляла местное правительство, сделав генеральным секретарем партии (в ФРГ , в отличие от СССР, это не глава партии, а правая рука главы).

При этом главный конкурент Крамп-Карренбауэр на партийных выборах — Фридрих Мерц — слыл противником политики Меркель и по факту находился во внутрипартийной оппозиции. Будучи бывшим лидером фракции ХДС в Бундестаге , он долгие годы не занимал никаких постов. Но, несмотря на это, набрал почти половину голосов партийных делегатов. Мерца поддерживает немецкий бизнес и те, кто желал бы возвращения партии на прежние позиции — с христианским уклоном и без политики «открытых дверей» в отношении мигрантов.

Крамп-Карренбауэр тоже давала понять, что она консервативнее Меркель. Например, осторожно-критично отозвалась о гей-браках, но это не имеет вообще никакого значения: гей-браки уже ввели, данный вопрос в Германии вряд ли пересмотрят, а новый президент ХДС особого желания на этот счет не демонстрирует. Что же касается мигрантов, Крамп-Карренбауэр выступает, например, за то, чтобы создавать исламские школы с образованием на немецком языке по немецким программам. Так, мол, экстремистов будет меньше.

А вот в области риторики, обращенной к России, принципиальной разницы между двумя политиками в последние дни не обнаруживалось, Мерц даже мог показаться чуть более радикальным. Например, оба кандидата заявляли о необходимости еще раз задуматься о судьбе «Северного потока — 2» из-за «поведения России». Но Мерц призывал задуматься о том, нужен ли такой проект вообще, а Крамп-Карренбауэр считает его отмену чрезмерной мерой и предлагает искать другие пути давления на Москву (например, установить квоты на прокачку газа).

Сама Меркель, напомним, при всей своей критике в адрес России «Северный поток — 2» защищала упрямо и последовательно.

«Если Крамп-Карренбауэр станет канцлером, то мы будем с придыханием вспоминать о временах, когда во главе Германии была Меркель», — подчеркивал германский политолог Александр Рар в своем недавнем интервью газете ВЗГЛЯД.

Еще более наглядное подтверждение его тезису — скандал вокруг ареста украинских судов в Черном море. «Необходимо сделать выводы из полученного опыта, который говорит о том, что наша линия поведения еще не достигла нужной жесткости. Иначе Путин не решился бы на этот шаг», — заявила по этому поводу Крамп-Карренбауэр, призвав к ужесточению санкций. От себя она предлагает запретить российским судам, прибывающим из Крыма или акватории Азовского моря, заходить в европейские порты.

А вот правительство Меркель отреагировало на черноморский конфликт сдержанно, приняв украинскую позицию с явным скепсисом и отказав Киеву в публичной поддержке.

Высказывалась Крамп-Карренбауэр и по проблеме Донбасса — как еще об одном примере «российской агрессии»:

«На востоке Украины Россия поддерживает сепаратистов — это факт, десятки тысяч украинских солдат погибли — это факт, половина населения Донбасса вынуждена была бежать — это факт, целые регионы опустошены — это тоже факт».

Это действительно важное заявление — оно говорит нам о многом. В первую очередь, о том, что Крамп-Карренбауэр вообще не разбирается в донбасском конфликте. Если бы он ее интересовал и волновал, знала бы, что власти Украины говорят о гибели менее чем трех тысяч солдат, а не о «десятках тысяч».

Следовательно, ее заявление было продиктовано чем-то другим. Например, желанием повысить тон, говоря о России. То есть русофобия — это тот товар, которым можно торговать в ХДС, борясь за голоса партийных делегатов. Более резкий «наезд» Мерца на «Северный поток — 2» свидетельствует в пользу того же: он ведь считался кандидатом от деловых кругов, а деловые круги Германии поддерживают «СП-2» и выступают за окончание «войны санкций». Однако информационное пространство в Германии настроено резко антироссийски, альтернативная позиция таких партий как «АдГ» замалчивается (потому как «нельзя давать слово фашистам»), и критика России остается востребованной позицией — вот и соревнуются кандидаты в русофобии.

Впрочем, с точки зрения практической политики все это неважно.

Меркель рассчитывает, что новый председатель ХДС будет во всем поддерживать ее сейчас и продолжит ее курс после 2021 года. Но и сама Меркель была любимицей Гельмута Коля и его преемником на посту партийного лидера, а в итоге не оставила от его политических принципов камня на камне, уведя партию в либерализм и в сторону большей поддержки США. Коль впоследствии, как утверждают в Германии, о своем выборе сильно жалел.

А за три года, которые остались до новых выборов канцлера, может измениться многое — и в ФРГ, и в Донбассе, и в Европе в целом. И в голове Крамп-Карренбауэр, которая будет лучше разбираться во внешнеполитических вопросах, по которым высказывается сейчас. При этом нет никаких гарантий (напротив, есть обоснованные сомнения), что ХДС удастся выиграть выборы 2021 года и даже что Меркель удастся досидеть в кресле канцлера до этого срока.

Однако предварительные итоги таковы, что «политические похороны» Меркель пока что откладываются. Ей удалось навязать партии своего преемника или даже, как считают недоброжелатели, свою «полную копию».

Которой, впрочем, придется действовать достаточно осторожно: голосование показало, что делегаты на съезде раскололись почти поровну и, случись что, чаша весов может склониться в другую сторону.

В смысле — в сторону какого-то другого политика и потенциального канцлера, пусть бы даже Мерца. Но вряд ли в сторону большей «пророссийскости». С Меркель во главе федерального правительства и при последовательной антироссийской истерике в немецких СМИ такие перспективы, к сожалению, не просматриваются. «Тут всю систему надо менять», как говаривал сантехник из советского анекдота.