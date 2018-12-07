За что Литва ввела санкции против России

Вильнюс ввел ограничительные меры против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте . Санкции запрещают россиянам, причастным к задержанию украинских моряков, заниматься экономической и иной деятельностью на территории Литвы. Грибаускайте также заявила, что после ввода санкций власти страны якобы стали получать личные угрозы от России.

Вильнюс ввел санкции против Москвы в знак протеста против «агрессии» России в отношении кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко

Она отметила, что международные организации не приняли никаких антироссийских санкций после инцидента в Черном море, но, несмотря на это, Литва вводит «свои, национальные санкции». Ограничительные меры касаются россиян, причастных к задержанию украинских моряков.

«Они теперь не смогут заниматься экономической и иной деятельностью в нашей стране», — пояснила Грибаускайте.

Глава государства также сказала, что непросто быть первыми, кто вводит санкции. Так, министры Литвы, в частности глава внешнеполитического ведомства , якобы уже начали получать личные угрозы от России, добавила она. При этом Грибаускайте не уточнила, какого рода угрозы получили министры.

Порошенко и Грибаускайте провели переговоры в Киеве, в ходе которых литовский президент гарантировала, что Литва увеличит военную поддержку Украине, в случае если Россия «не обеспечит свободное использование Керченского пролива».

Кроме того, Вильнюс выделяет Киеву «большое количество военных инструкторов и экспертов по безопасности, которые помогут отразить гибридные атаки, особенно во время выборов». Грибаускайте также пообещала увеличить гуманитарную поддержку Украине, выделяя ей дополнительно €30 тыс.

Акватория Азовского моря является международными водами, где действуют все международные договоренности, передает слова литовского президента ФАН.

Обсуждая возможные рычаги давления на Россию, Грибаускайте отметила, что на следующей неделе в Брюсселе состоится заседание Европейского совета , на котором будет поднят вопрос санкций. «Я надеюсь, что мы поддержим все те старые санкции, которые уже введены на основе [выполнения] минских договоренностей», — отметила президент.

Ранее МИД Литвы обратился в департамент миграции страны с предложением расширить список невъездных россиян. Предполагалось, что ограничительные меры затронут граждан РФ, которые участвовали в задержании украинских кораблей в Керченском проливе.

На переговорах с Грибаускайте украинский лидер приветствовал меры, принятые Литвой и призвал «других партнеров также последовать положительному примеру Литвы».

Порошенко также обвинил Россию в агрессивном поведении, несоблюдении минских договоренностей и эскалации напряжения в Черном и Азовском морях. Все это, по его мнению, представляет «прямую угрозу европейской безопасности и всему демократическому миру».

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, продвигаясь к Керченскому проливу и игнорируя законные требования российских властей остановиться. В результате пограничники задержали украинские корабли, применив оружие. Все 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в нарушении государственной границы РФ.

Киев обвинил Россию в «агрессии» и на 30 суток ввел военное положение в десяти областях страны. В свою очередь, в Москве считают, что инцидент в Керченском проливе был заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.

Спустя несколько дней Евросоюз выпустил официальное заявление, в котором призвал к снижению напряженности в регионе.

«ЕС выражает крайнюю озабоченность по поводу опасного роста напряженности в Азовском море и Керченском проливе в последние дни Мы встревожены применением силы Россией, что на фоне усиливающейся милитаризации в регионе неприемлемо», — отмечалось в сообщении.

ЕС также призвал Россию освободить украинских моряков и обещал внимательно следить за развитием ситуации. При этом в документе ничего не говорилось о возможности ввести новые санкции против России в связи с инцидентом.