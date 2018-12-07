Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия отказалась от санкций против РФ из-за инцидента в Керченском проливе 

Рамблер 1 час назад
Германия отказалась вводить дополнительные санкции против России после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу МИД Германии Хайко Мааса.
По его словам, сейчас было бы неправильно говорить о введении новых санкций, поскольку ведется работа над уменьшением напряженности.
При этом Маас отметил, что в Евросоюзе нет консенсуса по данному вопросу.
Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента
Ранее Литва ввела национальные санкции против РФ «в знак протеста против атаки в Керченском проливе».
25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за нарушение государственной границы РФ. Согласно заявлению ФСБ России, «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование».
Комментарии13
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил о готовности Украины выступить против РФ102
Последняя речь Меркель и другие события дня11
Спасенная Розенбаумом девушка сделала заявление69
США сорвали крупную российскую оружейную сделку244
Эрдоган обратился к Путину из-за керченского конфликта200
Видео
22:01
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином
В мире Украина
01:21
Лавров жестко ответил США
Политика Другое
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
01:45
Меркель выступила с последней речью
В мире
00:43
Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента
Прибалтика В мире
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
01:41
Эрдоган обратился к Путину из-за керченского конфликта
В мире Политика
01:01
Станцию «Улица Новаторов» украсит «пламенеющий» потолок
Новости Москвы
03:53
Варлей рассказала о домогательствах Гайдая
Шоу-бизнес
04:24
Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение