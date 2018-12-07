Германия отказалась от санкций против РФ из-за инцидента в Керченском проливе

Германия отказалась вводить дополнительные санкции против России после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу МИД Германии Хайко Мааса.

По его словам, сейчас было бы неправильно говорить о введении новых санкций, поскольку ведется работа над уменьшением напряженности.

При этом Маас отметил, что в Евросоюзе нет консенсуса по данному вопросу.

Ранее Литва ввела национальные санкции против РФ «в знак протеста против атаки в Керченском проливе».