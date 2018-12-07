Германия отказалась вводить дополнительные санкции против России после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу МИД Германии Хайко Мааса.
По его словам, сейчас было бы неправильно говорить о введении новых санкций, поскольку ведется работа над уменьшением напряженности.
При этом Маас отметил, что в Евросоюзе нет консенсуса по данному вопросу.
Ранее Литва ввела национальные санкции против РФ «в знак протеста против атаки в Керченском проливе».
25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за нарушение государственной границы РФ. Согласно заявлению ФСБ России, «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование».