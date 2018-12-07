Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главные события пятницы 

Рамблер 1 час назад

Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента

Вильнюс ввел санкции против России после инцидента в Черном море, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко.

Меркель выступила с последней речью

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила 7 декабря со своей последней речью в качестве главы Христианско-демократического союза (ХДС) на съезде консерваторов в Гамбурге.

Лавров жестко ответил США

Россия не нарушала положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Захваченные украинские моряки разоткровенничались

Двое из трех украинских моряков, раненных в ходе керченского инцидента, не понимали, что нарушают границу России. Так их слова, как сообщает «Интерфакс», интерпретировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Раскрыта правда о пребывании Прилепина в Донбассе

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков заявил, что писатель Захар Прилепин никогда не воевал на Донбассе.

Украина отказалась «уходить» из Керченского пролива

По словам Степана Полторака, украинские моряки будут соблюдать все международные правила и норы.

Россия и ОПЕК решили вопрос с нефтью

Страны ОПЕК после нескольких часов переговоров договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году, сообщает иранское агентство Shana со ссылкой на участника встречи.

ЦБ начал готовиться к отключению Visa и Mastercard в России

ЦБ рекомендует банкам, работающим с платёжными системами через посредника, заключить договор с ещё одним партнёром, который сможет поучаствовать в обслуживании карт, передают «Ведомости». Получение информационного письма с рекомендациями уже подтвердили несколько игроков отрасли. Банкам советуют заранее наладить взаимодействие с потенциальным спонсором. В России таких пять — РНКО "Платежный центр", "Уралсиб", ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк.

Загитова стала второй

Мировой рекорд Алины Загитовой в короткой программе (80,78 балла) не устоял после выступления японской фигуристки Рики Кихиры в финале Гран-при в Канаде, сообщает ТАСС. Новый рекорд — 82,51 балла.

Нурмагомедову выдвинули ультиматум

Флойд Мейвезер — "боксер, а не дегенерат", и поэтому не станет драться с Хабибом Нурмагомедовым в клетке по правилам ММА. Об этом, как сообщает MMAjunkie, он заявил сам.
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасенная Розенбаумом девушка сделала заявление15
США сорвали крупную российскую оружейную сделку171
Эрдоган обратился к Путину из-за керченского конфликта198
В РФ отреагировали на санкции из-за керченского конфликта100
Дознаватель испугалась отца и призналась в изнасиловании155
Видео
22:01
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином
В мире Украина
01:21
Лавров жестко ответил США
Политика Другое
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
01:45
Меркель выступила с последней речью
В мире
00:43
Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента
Прибалтика В мире
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
01:41
Эрдоган обратился к Путину из-за керченского конфликта
В мире Политика
01:01
Станцию «Улица Новаторов» украсит «пламенеющий» потолок
Новости Москвы
03:53
Варлей рассказала о домогательствах Гайдая
Шоу-бизнес
04:24
Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение