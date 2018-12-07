Главные события пятницы

Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента

Меркель выступила с последней речью

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила 7 декабря со своей последней речью в качестве главы Христианско-демократического союза (ХДС) на съезде консерваторов в Гамбурге.

Лавров жестко ответил США

Захваченные украинские моряки разоткровенничались

Двое из трех украинских моряков, раненных в ходе керченского инцидента, не понимали, что нарушают границу России. Так их слова, как сообщает «Интерфакс», интерпретировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Раскрыта правда о пребывании Прилепина в Донбассе

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков заявил , что писатель Захар Прилепин никогда не воевал на Донбассе.

Украина отказалась «уходить» из Керченского пролива

По словам Степана Полторака, украинские моряки будут соблюдать все международные правила и норы.

Россия и ОПЕК решили вопрос с нефтью

Страны ОПЕК после нескольких часов переговоров договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году, сообщает иранское агентство Shana со ссылкой на участника встречи.

ЦБ начал готовиться к отключению Visa и Mastercard в России

Загитова стала второй

Мировой рекорд Алины Загитовой в короткой программе (80,78 балла) не устоял после выступления японской фигуристки Рики Кихиры в финале Гран-при в Канаде, сообщает ТАСС. Новый рекорд — 82,51 балла.

Нурмагомедову выдвинули ультиматум