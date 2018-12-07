Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента
Вильнюс ввел санкции против России после инцидента в Черном море, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко.
Меркель выступила с последней речью
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила 7 декабря со своей последней речью в качестве главы Христианско-демократического союза (ХДС) на съезде консерваторов в Гамбурге.
Лавров жестко ответил США
Россия не нарушала положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Захваченные украинские моряки разоткровенничались
Двое из трех украинских моряков, раненных в ходе керченского инцидента, не понимали, что нарушают границу России. Так их слова, как сообщает «Интерфакс», интерпретировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Раскрыта правда о пребывании Прилепина в Донбассе
Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков заявил, что писатель Захар Прилепин никогда не воевал на Донбассе.
Украина отказалась «уходить» из Керченского пролива
По словам Степана Полторака, украинские моряки будут соблюдать все международные правила и норы.
Россия и ОПЕК решили вопрос с нефтью
Страны ОПЕК после нескольких часов переговоров договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году, сообщает иранское агентство Shana со ссылкой на участника встречи.
ЦБ начал готовиться к отключению Visa и Mastercard в России
ЦБ рекомендует банкам, работающим с платёжными системами через посредника, заключить договор с ещё одним партнёром, который сможет поучаствовать в обслуживании карт, передают «Ведомости». Получение информационного письма с рекомендациями уже подтвердили несколько игроков отрасли. Банкам советуют заранее наладить взаимодействие с потенциальным спонсором. В России таких пять — РНКО "Платежный центр", "Уралсиб", ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк.
Загитова стала второй
Мировой рекорд Алины Загитовой в короткой программе (80,78 балла) не устоял после выступления японской фигуристки Рики Кихиры в финале Гран-при в Канаде, сообщает ТАСС. Новый рекорд — 82,51 балла.
Нурмагомедову выдвинули ультиматум
Флойд Мейвезер — "боксер, а не дегенерат", и поэтому не станет драться с Хабибом Нурмагомедовым в клетке по правилам ММА. Об этом, как сообщает MMAjunkie, он заявил сам.