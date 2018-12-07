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Объяснено нежелание России отхватывать кусок Украины 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
У России и ее президента Владимира Путина нет желания «отхватывать» себе часть Украины, поскольку РФ и так является крупнейшим в мире государством. Об этом телеканалу «Россия 24» заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, видео доступно на YouTube.
«У Путина, у России нет желания отхватить кусок Украины с востока. Зачем? У России самая большая в мире территория», — сказал казахстанский лидер. В этой связи Назарбаев также вспомнил заявление бывшего председателя Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу, который говорил, что «Россия — это континент, который притворяется страной, это цивилизация, которая притворяется нацией»
Назарбаев выразил надежду, что в 2019 году проблемы в отношениях России и Украины разрешатся. «Не буду скрывать, за Украину тоже переживаю. Я там учился (Назарбаев окончил ПТУ в Днепродзержинске (ныне Каменское) — прим. »Ленты.ру»), я знаю украинцев, у меня друзья до сих пор сохранились. Народ, как говорится, наш. Мы понимаем друг друга, душу понимаем, одни и те же песни поем, одни и те же шутки, разговоры у нас. Очень хочется, чтобы восстановились отношения, которые были у России и Украины. А значит, и со всеми нами», — добавил президент Казахстана.
Отношения между Москвой и Киевом резко ухудшились в начале 2014 года на фоне конфликта в Донбассе, а также вхождения Крыма в состав России. Украинские власти считают самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, контролирующие часть территорий на востоке страны, оккупированными Россией территориями. Кроме того, Киев не признает законным референдум об отделении Крыма от Украины и считает полуостров аннексированной Россией территорией.
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