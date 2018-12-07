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На съезде ХДС выбрали преемника Меркель на посту главы партии 

Rambler News Service + ещё 7 3 часа назад
Фото: RTVI
Новым председателем Христианско-демократического союза (ХДС) Германии по итогам второго тура голосования стала генеральный секретарь партии Аннегрет Крам-Карренбауэр, сообщила газета Die Welt.
Первый тур выборов нового председателя ХДС не выявил победителя. Генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр набрала 450 из 999 голосов, бывший лидер фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фридрих Мерц — 392 голоса. Для победы требовалось более 500 голосов, в связи с чем был назначен второй тур.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель возглавляла ХДС с 2000 года. В конце октября газета Bild сообщила, что Меркель не станет баллотироваться на пост главы партии на декабрьских выборах. Впоследствии она подтвердила эту информацию, добавив, что уйдет с поста руководителя страны в конце срока.
«Этот четвертый срок станет для меня последним в качестве канцлера Германии. На федеральных выборах 2021 года я не буду вновь выдвигать свою кандидатуру», — цитировало Меркель издание Independent.
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