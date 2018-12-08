Германия не поддержала антироссийские санкции

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не поддерживает введения новых санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе, передает Reuters.
Он подчеркнул, что Германия не будет выступать с предложением о введении новых антироссийских санкций.
"В настоящее время, мне кажется, было бы неправильно обсуждать новые санкции, поскольку предпринимаются усилия для уменьшения напряженности", — заявил Маас.
Ранее сообщалось, что Литва ввела санкции против России из-за украинской провокации в Керченском проливе.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, "совершали опасное маневрирование".
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.