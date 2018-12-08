Германия не поддержала антироссийские санкции

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В задержанном украинском моряке опознали мучителя
В задержанном украинском моряке опознали мучителя

Германия выступила против новых антиросийских санкций 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не поддерживает введения новых санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе, передает Reuters.
ФСБ озвучила главную цель провокации Украины в Керченском проливе
Он подчеркнул, что Германия не будет выступать с предложением о введении новых антироссийских санкций.
"В настоящее время, мне кажется, было бы неправильно обсуждать новые санкции, поскольку предпринимаются усилия для уменьшения напряженности", — заявил Маас.
Глава МИД ФРГ добавил, что не наблюдает консенсуса среди стран Евросоюза по поводу новых санкций.
Ранее сообщалось, что Литва ввела санкции против России из-за украинской провокации в Керченском проливе.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, "совершали опасное маневрирование".
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.
Газета.Ru: последние новости
В Грузии произошел скандал из-за российского майонеза Стрелков: Захар Прилепин никогда не воевал в Донбассе Порошенко выложил фото с солдатом с эмблемой СС
Комментарии24
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ озвучила цель провокации Украины в Крыму204
В задержанном украинском моряке опознали мучителя32
Советник Порошенко возмутил русским языком в эфире15
Политическое будущее Макрона уничтожили374
«Нас обстреляли российские оккупанты»603
Видео
01:00
Советник Порошенко возмутил русским языком в эфире
Украина В мире
02:35
В задержанном украинском моряке опознали мучителя
Происшествия
05:35
Москва припомнила США массовые убийства в Сирии
В мире Ближний Восток
05:16
Германия не поддержала антироссийские санкции
В мире Европа
00:48
России пытаются приписать «захват» еще одной страны
Европа Армия
00:38
На Киевском вокзале в Москве случилось короткое замыкание
Происшествия
04:17
Политическое будущее Макрона уничтожили
Европа В мире
Шнуров рассказал о четвертой жене
Шоу-бизнес
01:53
Трагедия на рэп-концерте: шестеро погибших
Происшествия Статьи
26:08
Российский майонез привел к скандалу в Грузии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение