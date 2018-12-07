Эрдоган обратился к Путину с просьбой из-за инцидента в Керченском проливе

Эрдоган попросил Путина освободить украинских моряков

Президент Турции Тайип Эрдоган передал российскому лидеру Владимиру Путину просьбу об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

«После инцидента (в Керченском проливе) я поговорил с обеими сторонами, сначала с Путиным и (президентом Украины Петром) Порошенко по телефону, потом в Аргентине (на саммите G20). Просьбу по освобождению моряков я Путину передал. Будем смотреть на развитие событий», — сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Турция «в подобных делах может лишь попросить, дальше этого не пойдет».

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. После этого инцидента в ряде областей и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории Киев ввел режим военного положения на 30 суток.