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Назарбаев успокоил Украину 

Рамблер + ещё 2 10 часов назад
Фото: ТАСС
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что РФ не собирается «отхватить кусок Украины», поскольку Россия и так самая большая страна в мире. Об это сообщает Life.ru.
«Я и сейчас знаю, что у Путина, у России нет желания отхватить кусок Украины с востока. Зачем? У России самая большая в мире территория», — сказал Назарбаев в интервью телеканалу «Россия».
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Президент Казахстана выразил обеспокоенность относительно сложных отношений между Россией и Украиной. По его словам, ему небезразличная судьба Украины: он окончил ПТУ в Днепродзержинске и у него много друзей на Украине.
«Это же народ наш, мы понимаем друг друга, души понимаем. Одни и те же песни поём, общие шутки», — отметил Назарбаев.
Президент выразил надежду, что когда-нибудь добрые отношения между странами восстановятся.
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