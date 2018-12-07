Назарбаев успокоил Украину

«Я и сейчас знаю, что у Путина, у России нет желания отхватить кусок Украины с востока. Зачем? У России самая большая в мире территория», — сказал Назарбаев в интервью телеканалу «Россия».

Президент Казахстана выразил обеспокоенность относительно сложных отношений между Россией и Украиной. По его словам, ему небезразличная судьба Украины: он окончил ПТУ в Днепродзержинске и у него много друзей на Украине.

«Это же народ наш, мы понимаем друг друга, души понимаем. Одни и те же песни поём, общие шутки», — отметил Назарбаев.