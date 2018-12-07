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Варлей рассказала о домогательствах Гайдая
Варлей рассказала о домогательствах Гайдая

Назарбаев рассказал о своих переживаниях за Украину 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что переживает за Украину.
«Не буду скрывать, за Украину тоже переживаю. Я там учился. Я знаю украинцев, у меня друзья до сих пор сохранились. Это же народ наш, мы понимаем друг друга, души понимаем. Одни и те же песни поем, общие шутки. Очень хочется, чтобы восстановились отношения, которые были. Чтобы Россия и Украина были с нами», — приводит Tengrinews слова Назарбаева.
Также Назарбаев отметил, что санкции на Россию только укрепили отношения и взаимную торговлю внутри Евразийского экономического союза.
«Идут с запада нападки. Все равно, смотрите, наоборот, российский народ как всегда собрался с силами и идёт», — сказал президент Казахстана.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко дал характеристику жителям западной части Украины.
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