Назарбаев рассказал о своих переживаниях за Украину

Президент Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что переживает за Украину.

«Не буду скрывать, за Украину тоже переживаю. Я там учился. Я знаю украинцев, у меня друзья до сих пор сохранились. Это же народ наш, мы понимаем друг друга, души понимаем. Одни и те же песни поем, общие шутки. Очень хочется, чтобы восстановились отношения, которые были. Чтобы Россия и Украина были с нами», — приводит Tengrinews слова Назарбаева.

Также Назарбаев отметил, что санкции на Россию только укрепили отношения и взаимную торговлю внутри Евразийского экономического союза.

«Идут с запада нападки. Все равно, смотрите, наоборот, российский народ как всегда собрался с силами и идёт», — сказал президент Казахстана.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко дал характеристику жителям западной части Украины.