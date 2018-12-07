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Мадагаскар отозвал признание независимости Косова 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Мадагаскара уведомило Сербию о том, что отозвало признание независимости самопровозглашённого Косова.
«МИД республики Сербии получил ноту от МИД республики Мадагаскар, в которой отзывает признание так называемой республики Косово. Нота направлена 5 декабря 2018 года», — говорится в сообщении сербского МИД.
Как отмечается, Мадагаскар стал 12 государством, которое отозвало признание Косова в последнее время.
Ранее Соломоновы Острова отозвали признание независимости Косова.
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