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В Париже проходит масштабная акция протеста лицеистов 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Масштабная акция протестов учащихся старшей школы, участие в которой принимают несколько сотен молодых людей и девушек, проходит в пятницу в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Молодежь стала подтягиваться на площадь Сталинград к 11 часам парижского времени. Лицеисты приходят как по двое-трое, так и большими организованными группами. Каждую заходящую на площадь компанию встречают громкими одобрительными возгласами.
Пока акция протеста проходит в спокойной атмосфере. Молодые люди хлопают в ладоши, радуются встрече, поют песню партизан Bella Ciao и выкрикивают кричалки, в числе которых — "Макрон, ты проиграл — на улицах молодёжь". Из портативных колонок, которые юноши и девушки принесли с собой, звучит музыка.
Выступления молодежи проходят на фоне масштабного социального кризиса, разворачивающегося во Франции. Возмущенные запланированным с 1 января 2019 года ростом цен на бензин французы в середине ноября стали массово выходить на улицы по всей стране. Протесты последовательно набирали обороты с 17 ноября и 1 декабря вылились в значительные беспорядки, погромы и столкновения с полицией — как в столице, так и далеко за ее пределами. Ожидается, что в субботу, 8 декабря, состоится новая серия народных выступлений.
Однако теперь недовольство французов вызывает не только повышение цен на топливо, но и другие социальные решения властей. Школьники и студенты бастуют против новых правил по набору в учебные заведения, персонал "скорой помощи" выступает против реформы медицинского транспорта, фермеры планируют забастовку из-за решений Минсельхоза, простые жители требуют улучшения своей покупательной способности.
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