Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином

Жириновский предсказал раздел Украины Москвой и Берлином

Новое государственное образование, которое должно войти в состав Евросоюза, возникнет на Украине, уверен лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Таким образом он прокомментировал возможное урегулирование конфликта в Донбассе.

Политик отметил, что Киев при поддержке США начнёт военную акцию, уничтожив силы сопротивления ДНР и ЛНР и выйдя на границу с Россией. В результате украинская армия, на защиту которой выступит Германия, будет разгромлена, считает Жириновский.

Вслед за этим Берлин и Москва разделят украинскую территорию: западная её часть, включая Львов, Луцк, Тернополь, Ивано-Франковск и Ровно, создадут государство Галиция, которое войдёт в состав НАТО и ЕС. Остальная часть страны отойдёт Российской Федерации.

«Таким будет конец нынешней Украины», — резюмировал парламентарий в интервью ФАН.

Ранее News.ru писал, что вслед за разрывом Договора о дружбе Украины и России последует прекращение дипломатических отношений между странами. Причём это — наиболее оптимальный сценарий, продиктованный «здравым смыслом и национальными интересами», считает лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк.