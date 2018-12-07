Грузинские чиновницы снялись в рекламе российского майонеза

Минобороны и Начальницы пресс-служб администрации президента Грузии Налоговой службы снялись с российским майонезом «Слобода» в фотоссесии для журнала City. Об этом сообщает «Сова».

По словам представительницы Минобороны Нино Толордавы, она не знала, что будет сниматься в рекламе майонеза, и вообще считала «Слободу» украинским продуктом. Она заявила, что не покупает российскую продукцию.

Толордава заявила изданию netgazeti.ge, что ей сообщили только об участии в «новогодней фотосессии».

«Для меня было неожиданностью, когда я пришла и узнала, что должна участвовать в рекламе. Я оказалась в совершенно запутанной истории», — сказала она.

Толордава заявила, что большая часть населения ее страны выбирает «евроатлантическое направление», поэтому ситуация с майонезом стала для нее «большой проблемой».

Пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе также заявила, что считала «Слободу» украинским продуктом. По ее словам, в журнале должно было появиться «безобидное новогоднее интервью и фото».

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Представитель налоговой Хатия Моисцрапишвили не стала комментировать ситуацию, но также заявила, что не знала о российском происхождении «Слободы».

При этом основательница и редактор журнала City Эка Хоперия заявила, что все три женщины знали об участии в Product placement (неявной рекламе) майонеза. Она отметила, что «Слобода» стала спонсором предновогодней рубрики.

Пользователи соцсетей остро отреагировали на рекламу с чиновницами. В твиттере инцидент с фотосессией назвали "зашкваром недели".

"Когда не знаешь мовы, а русский считаешь языком агрессора, то случаются вот такие забавные зрады", — прокомментировал один из пользователей (орфография и пунктуация автора сохранены).